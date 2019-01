Johannes Thingnes Bø vant thriller og satte personlig rekord

SKISKYTING 2019-01-20T11:51:58Z

Johannes Thingnes Bø (25) satte personlig rekord med sesongens niende individuelle verdenscupseier for sesongen. Nok en gang vant han en ekte thriller mot Martin Fourcade.

Publisert: 20.01.19 12:51 Oppdatert: 20.01.19 13:11

– Det var drama med stor D. Vi bommet alle på sisteskuddet, og åpnet opp for feltet. Fourcade var i bra form, og han var ivrig, det var et springbrett for meg, sier Bø til NRK - og legger til at han «ikke var så sliten» etter sisterunden.

Fourcade og Bø-brødrene var to av de fire som gikk sammen inn til fjerde skyting, og det lå an til en real thrilleravslutning mellom skiskytingens to største profiler på fellesstarten i Rupholding.

Først bommet Fourcade. Det samme gjorde andre i tet-kvartetten, Julian Eberhard og Tarjei Bø.

Men da Johannes Thingnes Bø ville sikre en overlegen seier med treff på siste, fikk også han en bom. Dermed gikk de ut åtte sekunder bak en tet-trio, men du hadde fått los og hentet inn forspranget en kilometer før mål.

Til slutt var det Johannes Thingnes Bø som spurtslo Julian Eberhard og sikret sin tredje seier for helgen i Rupholding - et ekte «hat trick».

– Dette setter jeg veldig høyt. Det var en av de bedre seirene mine, siden jeg blir så hardt utfordret og vinner i spurten. Jeg har vel aldri vært bedre, sier Bø - som legger til at det er deilig å være Johannes Thingnes Bø om dagen.

Martin Fourcade klarte ikke å henge på da Bø satte opp tempoet, og til slutt kom han på den bitre fjerdeplassen. Julian Ebehard var nærmest Bø, seks tideler bak, og Quentin Fillon-Maillet kapret tredjeplassen.

Slik så det ikke ut etter fjerde skyting. For da var det Vetle Sjåstad Christiansen som gikk ut i tet, i gylden posisjon til sin første verdenscupseier noensinne. Men han slapp da de ble hentet inn, og kom til slutt på femteplass.

– Når jeg så Johannes passere på slutten, tenkte jeg at dette blir tøft, sier Christiansen til NRK.

Tarjei Bø var med i tet-kvartetten inn til siste skyting, men sprakk med to bom og kom til slutt på tiendeplass. Lars Helge Birkeland kom på 14., Erlend Bjøntegaard ble nummer 23 og Henrik L’Abée-Lund ble nummer 27.

PS! Kvinnene går fellesstart klokken 14.40 i dag.