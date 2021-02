Bø-brødrene kom med stikk til svenskene

POKLJUKA (VG) For første gang siden 1958 vant en svenske en individuell gullmedalje. Dermed ble det også noen stikk til svenskene fra de norske, men også en hyllest av den nye verdensmesteren, Martin Ponsiluoma (25).

Publisert: Nå nettopp

– Det er jo forferdelig synd svenskene skal vinne nå som alle må gå med munnbind. Da får vi ikke se de svenske seiersglisene. Skjønt, det er kanskje like greit så vi norske slipper å bli helt gravd ned i snøen her, sier Tarjei Bø til VG.

Han var ingen slagen mann etter at de norske tok 4., 5. 7. og 9. plass på VM-sprinten.

– I dag skal vi snakke om svenskene. Det er ikke så ofte vi gjør det. Det er helst i forbindelse med stafetter, sier Bø og har et poeng:

Den forrige svensken som tok VM-gull var Adolf Wiklund i Saalfelden i 1958 - historiens første skiskytter-VM.

MEDALJENE GLAPP: Johannes Thingnes Bø (t.v.) og Tarjei Bø nådde ikke helt opp på VM-sprinten fredag. Foto: AFP/NTB

I mix-sonen konstaterte Johannes Thingnes Bø at «vi er jo den bommen fra medaljen alle sammen».

– Så da får vi ikke være med på leken der borte, sier sprint-favoritten og skuer bort på premieseremonien hvor Ponsilouma sto øverst og «Du gamla, du fria» strømmer ut fra høyttalerne på en nesten tom VM-arena.

– Den sangen har jeg ikke hørt før, så det var en hyggelig låt, parerte Thingnes Bø da noen svenske journalister ville vite hva han syntes om nasjonalsangen.

Men han hyller den svenske mesteren.

– Det han gjør er et fantastisk bra løp. Timingen, å ta sin første seier på en VM-sprint, er sterkt, sier Thingnes Bø.

Svensken passet også på å treffe på alle skudd. Det har han bare gjort én gang tidligere denne sesongen.

Og nå advarer Tarjei Bø om svenskene.

– Nå begynner de å få et par enkeltutøvere som ser norske ut i væremåten. Ikke bare at de vinner, men det er tøffe utøvere. De har god fart i sporet og når de får ned blinkene så er det komplette utøvere. Det er veldig imponerende. Vi har sett emnet har formet seg. At han er en av de sterkeste i løypen har vi sett før, sier Bø.

Og nordmennene - som hadde vunnet alle seks sprintene denne sesongen før VM?

– Vi må se på det store bildet. Som regel har vi en som «flakser» inn seier eller medalje, men i dag ble det bare nesten.