Her får Darja endelig sølvkysset av Bjørndalen

PYEONGCHANG (VG) Ole Einar Bjørndalen (44) måtte vente vel og lenge før han fikk gratulere kona med OL-sølvet. Så klinte han til.

Ventetiden ble laaaang for Ole Einar Bjørndalen i mixed zone. Han hadde ikke akkrediteringene i orden og kunne ikke løpe rett bort til kona selv om han ønsket det aldri så mye.

Dermed måtte «sølvkysset» vente til Darja Domratsjeva hadde gjort unna seiersseremonien etter fellesstarten og var på vei ut av stadion.

Da benyttet han også sjansen til å gratulere OL-dronningen fra Sotsji som har slitt så voldsomt under dette mesterskapet. Derfor var sølvet også så viktig for 31-åringen.

– Ekstra press

– Presset var ekstra tøft fordi det ikke har gått så bra tidligere i mesterskapet. Det tøffeste var på siste stående skyting, for da skjønte jeg at det var siste sjanse til å ta en individuell medalje. Det var viktig å beholde troen på seg selv og jeg er er veldig, veldig glad for at jeg klarte dette og fikk min medalje, fortalte Darja Domratsjeva på pressekonferansen.

27. plass på sprinten, 9. plass på jaktstarten og en skuffende 37. plass på normalen var en tøff nedtur for fru Bjørndalen som tok trippelgull på normal, jaktstart og fellesstart i Sotsji-OL.

Da medaljen var et faktum var det kanskje ikke så rart at ektemannen lovet feiring.

– Det må det bli, for det har vært mye stang ut, mye bom for Darja til nå. Hun har vært i form, men det har ikke stemt helt, sier Ole Einar Bjørndalen til VG.

– Måtte ta sjanser

Kona har - i likhet med ham - trent ekstra mye i vinden denne sesongen for å være forberedt på forholdene her i Sør-Korea.

– Hun har skutt mye i vinden og er en god skytter. Men her har hun vært nødt til å ta en del sjanser og da blir hun litt satt ut. Darja var skuffet etter de første rennene, men det var ingen krise, sier Bjørndalen.

Domratsjeva har nå fem individuelle OL-medaljer mot ektemannens ni.

