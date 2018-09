FYRER LØS: Sebastian Samuelsson med OL-sølvmedaljen som han vant på jaktstart i Pyeongchang. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Savner norske idrettsstjerner i dopingdebatten

OL-gullvinner Sebastian Samuelsson (21), som boikottet verdenscupavslutningen i skiskyting Russland, mener flere norske utøvere burde kaste seg ut i dopingdebatten som har pågått de siste årene.

Emil Hegle Svendsen (33) synes imidlertid det får være et individuelt valg hvor mye energi man skal bruke på en politisk sak uten at man skal bli misforstått i antidopingkampen.

Skiskytteren Samuelsson tok både OL-gull i under stafetten og sølv individuelt under OL i Pyeongchang sist vinter. Men han ble mest profilert internasjonalt da han boikottet verdenscupavslutningen i Russland. Bakgrunnen var dopingskandalene og hvordan det internasjonale skiskytterforbundet har håndtert Russland-saken.

– Jeg kjente at jeg var ganske ensom i offentligheten da jeg boikottet verdenscupavslutningen i Tyumen, selv om de aller fleste har samme meninger som meg. Det er viktig at man orker å ta kampen, sier Samuelsson.

Han er nå meget opptatt av om WADA denne uken igjen tar Russland inn i varmen. Det foregår en heftig kamp i kulissene forut for styremøtet til WADA.

Det har vært rimelig stille fra norske utøvere i dopingdebatten om Russland, flere har ytret støtte til utøvere som ble OL-utestengt på bakgrunn av etterforskningsmateriale fra WADA. Samuelsson ville hatt flere som frontet saken fra Norge.

– Det hadde hjulpet om flere sporter og de største stjernene hadde frontet dette. Det er bare å se på OL sist hvor mange medaljer Norge tok. Samtidig har jeg respekt for at man ikke gjør det. Det tar energi og er ikke alltid kult. Men det hadde vært bra om flere norske utøvere sa noe. Det hadde vært bra for debatten og kunne påvirket mer, sier Samuelsson.

– Uten utøvere finnes det ingen idrett, og vi må vise ledere i idrettsorganisasjonen at det ikke er OK hvordan dette håndteres, og at det må gjøres bedre, sier Samuelsson.

Han mener at WADA egentlig har virket sterke overfor Russland, da de utestengte dem. Men nå tviler han på hvilken kontroll de har på Russland.

– Dersom det blir slik at Rusada blir godkjent uten at man har stått på sine opprinnelige krav så er det et stort troverdighetsproblem. Da blir det for mye politikk etter press fra IOC og Russland. WADA skal forsvare rene utøvere og går de bort fra kravene mislykkes de med det, sier Samuelsson.

Emil Hegle Svendsen (33) har stor respekt for sin tidligere konkurrents tøffe standpunkt. Men den pensjonerte norske skiskytterstjernen valgte et klart skille mellom politikk og konkurranseidrett i egen karriere, som ble avsluttet etter Pyeongchang-OL.

– Sebastian Samuelsson har et poeng. Og det er bra det han står for. Men det tar mye energi. Karrieren er kort, og jeg valgte å bruke mest mulig tid på resultater, sier Hegle Svendsen.

Han skjønner ikke helt at svensken føler seg alene. Trønderen med fire OL-gull og 12 VM-gull understreker at det har vært mange røster som har «snakket ut» innen skiskyting de siste ti årene.

– Jeg vek aldri unna spørsmål da det var støy. Spesielt rundt McLaren-rapporten. Men det blir opp til enhver hvor stor del man vil være av debatten. Jeg må understreke at det Samulsson mener er veldig bra, men jeg ikke vil bli misforstått. Jeg har alltid kjempet for like konkurransevilkår, og da er kampen mot doping aller viktigst, sier Emil Hegle Svendsen.