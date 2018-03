GULLGUTTER: Halvard Hanevold (t.v.) gratulerer Ole Einar Bjørndalen sist veteranen vant et verdenscuprenn. Det skjedde i Östersund i desember 2015. Bjørndalen tok VM-bronse på jaktstarten så sent som i fjor. Foto: Magnussen, Jostein

Hanevold om Bjørndalen-vrakingen: – Kjipt det som nå skjer

Publisert: 02.03.18 13:11

Skiskytterekspertene Halvard Hanevold og Ole Kristian Stoltenberg håper å få se Ole Einar Bjørndalen (44) i Holmenkollen om to uker.

Bjørndalen, som ble vraket til OL, er reserve til verdenscupen i Kontiolahti i neste uke og han skal ha fått beskjed om at han får samme rolle i Holmenkollen. Det hevdet Bjørndalen i en sms til NRK .

– Selvsagt skal Bjørndalen gå i Holmenkollen, og det kunne skiskytterforbundet annonsert nå. Om Bjørndalen legger opp eller ikke får vi ikke svar på før etter sesongen. Tenk hvis han legger opp og vi ikke fikk sett han i Kollen en siste gang? Den risikoen synes jeg ikke vi skal ta. Han har tross alt gjort litt av en jobb for norsk skiskyting i en mannsalder, sier Ole Kristian Stoltenberg.

Før OL gjennomførte han og kollega Andreas Stabrun Smith en maratonsending på NRK hvor alle Bjørndalens triumfer ble vist.

– Det er ikke sikkert seier nummer 97 kommer i Kollen, men ingen skal være i tvil om at konkurransemannen Bjørndalen vil gjøre alt for å vinne. Det er heller ikke hovedpoenget, for han fortjener å gå på hjemmebane. Vi burde unne ham det. Ferdig snakket, fastslår Stoltenberg, som av Bjørndalen selv har fått stempelet «skiskytternerd».

– Kinkig situasjon

Halvard Hanevold er ikke uenig.

– Jeg skulle gjerne sett Bjørndalen i Kollen. Det tror jeg både publikum og markedsavdelingen i forbundet også ønsker. Men det er blitt en kinkig situasjon for skiskytterforbundet, fordi de ikke vet om Bjørndalen legger opp eller ikke. Hadde de fått beskjed om at Ole Einar gir seg ville han nok ha fått gått som en «farvelgest», men slik situasjonen er nå legger forbundet sportslige kriterier til grunn, sier NRK-eksperten.

Hanevold tror forbundet innerst inne vil ha ham med, men at de sitter litt på gjerdet og håper at «ting skal løses av seg selv».

– Det kan jo skje ved at noen av de andre underpresterer i Kontiolahti eller at noen blir syke. Skjer det så er alle de andre løperne opptatt med IBU-cup i Khanty Mansijsk, og da vil Bjørndalen få sjansen, sier Hanevold og kaller det hele en kinkig situasjon som ingen ønsker.

– Du kjenner Bjørndalen godt. Hvordan tror du han opplever det som nå skjer?

– Jeg tror nok han ville sett på det som en tillitserklæring å bli tatt ut, og han er nok fryktelig skuffet etter vrakingen. Det er litt kjipt det som nå skjer. Ole Einar føler nok at han har vært åpen overfor forbundet med at han av ulike årsaker kom for sent i form, men at forbundet ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til det. Forbundet burde kanskje brukt skjønn og sett at dette er en spesiell situasjon, sier Halvard Hanevold til VG.

Han antyder at skiskytterforbundet kunne ventet med Holmenkollen-uttaket til etter fellesstarten i Kontiolahti neste søndag.

Skiskytterforbundet har ikke offentliggjort noe uttak til Holmenkollen, men Bjørndalen hevdet selv ovenfor NRK torsdag at han har fått beskjed om at han er reserve. Til kanalen svarte idrettssjef Per Arne Botnan at de vil gjøre uttaket til Kollen først etter helgens renn i Kontiolahti.

Det samme uttalte Botnan til VG tidligere denne uken .

Ole Einar Bjørndalen har ikke svart på VGs henvendelser.