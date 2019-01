TAUS: Fra å invitere VGTV inn i stua etter at politiet hadde foretatt en razzia, forholder Anders Besseberg seg i dag taus mens etterforskningen av korrupsjon pågår. Foto: Magnar Kirknes

Korrupsjonssiktet Besseberg endret strategi

WIEN (VG) Tidligere IBU-president Anders Besseberg (72) har engasjert den østerrikske stjerneadvokaten Norbert Wess. Han har bedt den korrupsjonssiktede nordmannen om å styre unna journalister.

Det har gått ni måneder siden Besseberg åpnet dørene til gården sin på Vestfossen for en rekke norske medier. Han hadde opplevd razzia både i Norge og Østerrike , men bedyret sin uskyld. Gang på gang nektet han for å ha deltatt i korrupsjon til fordel for Russland.

I dag er det stille rundt Anders Besseberg. Men østerriksk politi etterforsker fortsatt nordmannen og hans tidligere generalsekretær Nicole Resch. Kanskje ender det hele med full rettssak i Østerrike.

– Vi har gått gjennom absolutt alt i saksmappen. Alle vitnemål, alle dokumenter, kontoutskrifter, samt andre dokumenter. Jeg er virkelig trygg på at det ikke finnes beviser mot klienten min. Og det er anklageren som skal bevise alt, ikke oss. Det er ingen tegn på at min klient har gjort noe kriminelt, hevder advokat Norbert Wess.

Han møter VG på et anonymt advokatkontor i en bygård i sentrum av Wien. Men Norbert Wess er ikke selv veldig anonym. Advokaten har skrevet bøker, forsket og tilbrakt tid i rettssalen som strafferettsadvokat. Spesialfeltet er hvitsnippkriminalitet.

Den tidligere presidenten for østerriksk høyesterett har stått på kundelisten til Wess. I fjor forsvarte han landets tidligere finansminister gjennom 60 dager i retten, i en omfattende korrupsjonssak der politiet hadde brukt åtte år på å samle bevis.

Da en tysk TV-kanal nylig omtalte Wess, var det under tittelen «De prominentes favoritt». Nå er Anders Besseberg på klientlisten.

Nordmannen fortalte i fjor VG at han «ikke kunne skjønne at han trengte advokat», men tok likevel kontakt med Wess etter at politiet banket på døren i april i fjor.

Siden den gang har ikke Besseberg vært hyppig sitert i mediene. Det er ikke tilfeldig, men en strategi Norbert Wess foretrekker. Ifølge Dagens Næringsliv har Besseberg slettet e-postkasser og byttet telefonnummer. Han skal bare ha beholdt ett av tre fastnummer han hadde.

– Min erfaring, gjennom arbeidet som forsvarsadvokat, er at det er en fordel å jobbe i det stille med advokaten sin i den tidlige fasen av saken. Det er viktig å ikke gå ut for tidlig, men i stedet jobbe systematisk og få formidlet klientens synspunkter overfor politiet og påtalemakten. Deretter, når man er ferdig med det innledende arbeidet, kan man bli mer synlig i offentligheten, sier Wess.

– Er det frustrerende, som advokat, å se hva slags strategi som ble valgt tidlig i saken, med stor grad av offentlighet?

Norbert Wess drar litt på det, der han møter VG i et stort møterom. Han er iført en trendy og leggkort dress.

– Jeg vil aldri kommentere hva en klient har sagt i offentligheten. Det er som det er, og det håndterer vi, sier advokaten, som også sitter i domsutvalget i østerriksk fotball.

Politiet mener Besseberg skal ha mottatt flere hundre tusen euro for å jobbe for russiske interesser. I en hemmelig Wada-rapport, først omtalt av Le Monde, nevnes jaktturer, prostituerte og pengeoverføringer.

«Sånt tøys svarer jeg ikke på», sa Besseberg til DN da han ble konfrontert med anklager om prostitusjon i april.

Wess vil ikke kommentere spesifikke detaljer fra anklagene mot Anders Besseberg så lenge etterforskningen pågår. Men han avviser bestemt at det har skjedd noe kriminelt.

Selv er han i sluttfasen av arbeidet med å skrive en skriftlig redegjørelse til påtalemakten. Den blir trolig på rundt 60 A4-sider. Når det er duket for rettssak i Østerrike, dersom det skjer, tør han ikke spå. Motparten har hendene på rattet og styrer saken.

– Saken er egentlig ikke så veldig stor dersom vi snakker om anklager. Det store problemet er det internasjonale aspektet. Det er ikke enkelt for påtalemakten å få stilt spørsmål til sentrale personer på kort varsel når man vil dobbeltsjekke opplysninger, eller gjennomføre vitneavhør for andre eller tredje gang. Spesielt ett vitne er vanskelig tilgjengelig, sier Norbert Wess.

Etter det VG forstår, sikter han til den russiske varsleren Gregory Rodsjenkov. Han lever på hemmelig adresse i USA etter å ha fortalt verden om det systematiske, statsdrevne dopingjukset som i en årrekke foregikk i Russland.

Besseberg har tidligere sagt hva han mener om troverdigheten til Rodsjenkov:

Dagens Næringsliv omtalte før jul hvordan den tidligere kommunikasjonssjefen i IBU, Peer Lange, gjennom mange år kombinerte jobben sin med det å drive eskortebyråer – altså en prostitusjonsring – i Østerrike. VG har også sett annonser der Lange, som ikke ville kommentere opplysningene overfor DN, søkte etter nakenmodeller.

– Vi kommenterer ingenting som har med selve saken å gjøre, sier Wess høflig, men bestemt i dag.

– Så historien rundt Peer Lange er en del av saken?

– Ingen kommentar, gjentar Wess.

– Har dere blitt presentert med tekniske bevis eller først og fremst anklager fra angivelige vitner?

– Det kan jeg ikke kommentere. Beklager, sier advokaten.

Anders Besseberg var president i Det internasjonale skiskytterforbundet i 26 år før karrieren fikk en brå stopp i fjor. IBU har hovedkvarter i Østerrike. Og nordmannen prater dermed godt tysk.

Viktig kommunikasjon med advokatene foregår likevel på engelsk. Det vil trolig en eventuell rettssak gjøre også.

– Det er alltid en viss fare for misforståelser når klienter tror de forstår det som blir sagt på tysk. Et juridisk perspektiv er alltid litt annerledes. Juridisk er det umulig for min klient å snakke med påtalemyndigheten eller myndighetene på tysk, sier Wess.

– Besseberg var IBU-president i 26 år, også i en mørk periode for internasjonal sport når det gjelder doping. Forstår du at noen i Norge tenker at «han må jo ha sett noe»?

– Kanskje. Men fra et strafferettslig ståsted kan jeg ikke kommentere det. Jeg har hatt så mange saker tidligere der profilerte personer har hatt oppgaver over flere år. Mange har sagt «det har sikkert skjedd noe galt». Min jobb som forsvarsadvokat er derimot å forsvare klienten min mot de kriminelle anklagene som foreligger. Og på det punktet kan jeg si at vi er trygge på at dette ender med en god løsning for klienten min, sier Wess.

– Det er ikke mange, om noen, som går offentlig ut og tar ham i forsvar?

Wess tar en fem sekunder lang tenkepause.

– For å være ærlig så kjenner jeg ikke situasjonen i Norge. Her i Østerrike skal vi gjøre vårt beste i vårt arbeid med denne saken. Dette er en vanskelig tid for klienten min, utvilsomt, men vi håper det endrer seg, kanskje allerede i løpet av det neste halvåret. Da skal vi ha fått frem vårt syn overfor påtalemakten.

