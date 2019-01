Eckhoff sliter: – Jeg er ikke i villrede

ANTERSELVA (VG) Selv om det har gått ett år siden hun vant et verdenscuprenn, har Tiril Eckhoff (28) beholdt smilet – og troen.

Publisert: 24.01.19 08:19

– Jeg er ikke i villrede, fastslår skiskytteren der hun står utenfor utøverhotellet på 1400 meters høyde her i italienske Anterselva.

– Jeg hadde en bra stafett på lørdag. Nå handler det om å gjøre ting enkelt.

Det er dét hun skal prøve på torsdag ettermiddag på sprinten i de samme løypene hvor hun vant sin femte og foreløpig siste verdenscupseier for ganske nøyaktig ett år siden.

Det var også forrige gang hun traff på alle skuddene. Nå har hun gått 18 verdenscuprenn uten «fullt hus», som det heter på skiskytterspråket.

Analysen av en sesong som så langt bare har ført henne til en 37. plass i verdenscupen og med to 16.-plasser som beste resultat, er denne:

– Jeg har ikke gjort så mye feil, jeg har gjort mye bra. Det er marginer i skiskyting, og jeg har ikke hatt de med meg overhodet denne sesongen. Du må bare ikke gi opp, gjøre samme jobben hele tiden og håpe at skuddene går kant inn og ikke kant ut. Jeg føler at jeg ikke er totalt ute av det slik jeg var i fjor hvor jeg hadde grove bom og ikke visste hvor jeg skulle og hva jeg skulle gjøre. Jeg er ikke der, det er bare det at jeg er marginer unna noe veldig, veldig bra.

– Det kommer et VM. Er du en «outsider» eller gullkandidat?

– Jeg vil si en outsider, men du kan alltids regne med meg. Det kommer alltid én gang i løpet av sesongen, det spørs bare når. Først må jeg kvalifisere meg til VM, sier Eckhoff og ler.

– Ambisjonene for VM da?

– Jeg har ikke tenkt så veldig mye på det. Nå har jeg nok med å komme meg opp på hesten igjen.

TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen mener 28-åringen burde stå over rennene i USA og Canada (4. til 17. februar) og i stedet for gjøre en grundig jobb for å være best mulig forberedt til VM i Østersund. Eckhoff er ikke enig.

– Jeg har ingenting å tape på å reise dit, og satser på at de konkurransene vil gjøre meg godt. Jeg har bare godt av å gå de skirennene. Jeg har lite treningsgrunnlag og vil prøve å gå en hel sesong fordi det gjør meg sterkere til neste sesong, sier Eckhoff som mener det som mangler er litt «fintuning» og selvtillit.

PS! Torsdagens sprint starter klokken 14.30, herrene skal i aksjon på samme tid fredag.