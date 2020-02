Foto: TIZIANA FABI / AFP

Thingnes Bø misset gullsjansen på siste skyting

ANTERSELVA/OSLO (VG) Johannes Thingnes Bø skjøt om gullmedaljen på siste skyting. Men bomskuddet kostet gullet.

Dermed ble franske Martin Fourcade verdensmester, selv om konkurransen fortsatt pågår.

– Man vet aldri hva som skjer til slutt. Jeg forholder meg rolig, sier Fourcade til NRK samtidig som andre løpere fortsatt er ute i løypene på de 20 kilometeren med individuell start.

Men Fourcade var svært fortvilet i målområdet da han gikk over mål etter sin 20 kilometer. Han slo med staven i snøen og ropte ut sin frustrasjon. Han hadde da bommet på konkurransens aller siste skudd, etter at han han først fylt de 19 første blinkene.

Den franske stjerneløperen skjønte at Johannes Thingnes Bø dermed lå an til å kunne snyte ham for gullmedaljen på grunn av det siste bomskuddet.

Den franske statistikkprofilen OptaJean melder på twitter at Fourcade med gullet på normaldistansen onsdag tangerte Ole Einar Bjørndalens 11 VM-gull individuelt.

– Jeg var så skuffet over bommet på siste skuddet. Det var en barnemiss, sier Fourcade til NRK.

For flere startnummer bak på den individuelle starten hadde nordmannen satt opp større fart en franskmannen fra start.

I går var det også tett i gullkampen under damenes renn:

Men bomskuddet på den første skytingen gjorde at nordmannen skjøt med voldsomt press resten av konkurransen. Da han kom inn til siste skyting skjøt han om gullmedaljen, men måtte fylle samtlige skudd

Og da han også fikk en bom på den siste serien glapp gullet for nordmannen, som måtte kjempe om de andre medaljene inn mot mål med to tilleggsminutter i bagasjen.

Jeg bommet dessverre igjen på siste skyting. Da hører jeg er er midt i ingenmanssland og da tenker jeg litt på morgendagen, sier Bø til NRK.

Dermed roet Bø ned på siste runden.

– Jeg klarte ikke å beholde roen og så tøft er det i VM, sier Bø.

Samtidig fikk de norske løperne refs for sviktende skyteform.

– Jeg må si at jeg er veldig skuffet over skytingen til de norske i dag, sier NRK-ekspert Ola Lunde.

Flere nordmenn skjøt seg ut av tetstriden tidlig i konkurransen. Og Lunde konstaterte at også to bomskudd, slik Thingnes Bø hadde, er for mye for å ta gull på denne distansen. Tarjei Bø følte han skjøt om medalje på siste skyting, men misset da det gjaldt som mest.

– Jeg blir kanskje litt knytt og for nøyaktig. Så bommer jeg på første skuddet. Da skjønner jeg at det ryker allerede der, sier Tarjei Bø.

Det var imidlertid flere som slet på standplass i høyden i Italia. Og da østerrikske Dominik Landertinger sto med 19 treff på 19 skudd, bommet han på det siste avgjørende skuddet og misset medaljekampen på grunn av det.

Det var faktisk bare Leif Nordgren fra USA som fylte alle blinkene på VM-rennet onsdag.

– Jeg er litt lei. Jeg føler jeg gjør et bra løp i sporet og det er surt ikke å få det ut på skytingen. Det er irriterende, sier Dale til NRK etter fire bomskudd.

Publisert: 19.02.20 kl. 15:39

