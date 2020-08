ARRIVEDERCI! Vetle Sjåstad Christiansen setter kursen for Italia på mandag. Dette bildet er fra en pressekonferanse om Blink i Oslo i slutten av mai i år. Foto: Jostein Magnussen

Christiansen trosser reiseråd og drar til Italia: – Er helt nødvendig

Skiskytter Vetle Sjåstad Christiansen (28) trosser norske myndigheters reiseråd når han mandag drar på høydesamling til Italia.

Beskjeden fra statsminister Erna Solberg til norske statsborgere på onsdagens pressekonferanse var klokkeklar:

Alle unødvendige reiser til utlandet bør unngås.

Skiskytteren har fått med seg oppfordringen, men reiser likevel til Lavazé i nord-Italia for å trene 14 dager i høyden fra mandag.

– Jeg hadde ikke dratt hvis jeg ikke synes at dette er absolutt nødvendig for min del. De andre skiskytterne vil ikke reise, men vi er ulike med ulike behov. Skal jeg gidde å satse og gå skirenn i høyden i framtiden, er jeg nødt til å ta de grepene som må til. Høydetrening er høyst nødvendig for at Vetle Sjåstad Christiansen skal drive med skiskyting, fastslår 28-åringen.

Han har det egentlig travelt med å komme seg bort fra Oslo hvor han nå bor og trener.

– Her er vi jo midt i episenteret med 22,5 smittede per 100.000 innbyggere. Dit jeg skal var tallet mellom to og tre per 100.000 innbyggere, sist jeg sjekket. Lavazé er et fjellpass på 1800 meter. Det er mer risikofylt å bo og leve her i Oslo enn i nord-Italia. Jeg hadde uansett ikke dratt hvis jeg ikke hadde vært sikker på at dette ville gå bra.

Sjåstad Christiansen tar selv regningen for de to ukene i høyden. Med seg som «hjelpemann» får han barndomskompisen Martin Bårtveit.

– Han sa seg villig til å bli med ned. Da dekker jeg hans utgifter i forbindelse med turen, sier skiskytteren, som regner med å bruke 40.000 kroner av egne midler på høydeoppholdet.

Det mest kritiske med ferden blir flyturen fra Oslo til München. Så er det leiebil fra München til et lånt hus i Lavazé.

– Reisen med munnbind og antibac skal jeg komme meg gjennom. Der har vi skiskyttere god trening fra før. I tillegg har vi handlet inn det meste på forhånd. Etter planen skal vi bare på butikken én gang iløpet av de 14 dagene.

Oppfølgingen der nede er det ingenting i veien med. Skiskytterforbundet har organisert det slik at landslagstrener Siegfried Mazet skal bistå Sjåstad Christiansen.

Han tar turen fra Frankrike og gjennomfører da samtidig sin nødvendige karantene i Lavazé før han skal på ny samling med landslagsløperne i Norge igjen i slutten av måneden. Mazet skal bo i en annen leilighet ved stadion.

— Dette blir et optimalt treningsopplegg som vil gjøre meg godt. Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg, sier Vetle Sjåstad Christiansen til VG.

