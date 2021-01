FERDIG ETTER FÅ UKER: Advokat Christian B. Hjort. Foto: Heiko Junge / NTB

Besseberg-advokat trekker seg fra antidoping-verv: − Klok beslutning

Advokat Christian B. Hjort, som forsvarer tidligere IBU-president Anders Besseberg, har valgt å trekke seg som styremedlem i Antidoping Norge.

Publisert:

Det skjer bare et par timer etter at VG publiserte en sak der Hjorts egen styreleder, Thorhild Widvey, stilte seg undrende til at advokaten representerer Besseberg og samtidig sitter i styret til Antidoping Norge.

«Jeg har drøftet styreleders syn på saken med NIF (Norges Idrettsforbund, journ. anm) og har meddelt NIF og styreleder i Antidoping Norge at jeg fratrer som styremedlem i Antidoping Norge» sier Hjort.

VG har konfrontert Thorhild Widvey med opplysingene.

– En klok beslutning, sier hun.

Christian B. Hjort er for mange kjent som advokaten som forsvarte Therese Johaug. For få uker siden ble han utnevnt til styremedlem i Antidoping Norge av Norges Idrettsforbund.

Hjort rakk aldri å delta på sitt første styremøte før han nå velger å trekke seg i kjølvannet av den ferske kritikken. Også den britiske juristen Jonathan Taylor uttrykte seg kritisk til rollene til Hjort overfor VG fredag.

Taylor er mannen som i går la frem en 220 sider lang IBU-rapport om Anders Besseberg, der den tidligere idrettstoppen kobles til dyre klokker, sexarbeidere og gratis jaktreiser til Russland.

Økokrim har siktet Besseberg for grov korrupsjon, men 74-åringen nekter for dette.

«NIF oppnevnte Christian B. Hjort til styremedlem i Antidoping Norge på bakgrunn av hans brede kompetanse og faglige integritet. I vår dialog i forkant av oppnevnelsen orienterte Hjort for ordens skyld om sitt forsvareroppdrag for Anders Besseberg i anledning Økokrims korrupsjonsanklager. Vi diskuterte dette og anså ikke dette å være til hinder for at Hjort ble utnevnt som styremedlem i Antidoping Norge. Når styreleder i Antidoping Norge mener det kan være problematisk for Hjorts rolle som styremedlem, så har vi respekt for hans valg», skriver idrettspresident Berit Kjøll i en uttalelse til VG.

IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll. Foto: Frode Hansen

Styret i Antidoping Norge består av seks medlemmer. Tre utnevnes av myndighetene, mens de tre siste utnevnes av Norges Idrettsforbund. Hjort var altså utnevnt av idretten.

Kommunikasjonssjef i NIF, Finn Aagaard, forsvarte også valget, tross kritikken, fredag ettermiddag.

Antidoping Norges styreleder, Thorhild Widvey, ba på sin side Hjort om å velge:

– Når man sitter i styret til Antidoping Norge og legger premisset for antidopingarbeidet, så kan jeg vanskelig se at man kan jobbe som advokat for utøvere som potensielt har en pågående dopingsak, sa hun.