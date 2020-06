SKANDALE: Anatolij Khovantsev intervjuet i forbindelse med razziaen mot Loginov i Anterselva-VM sist vinter. Foto: LUCIANO SOLERO / ANSA

Russisk trener: – En hel generasjon skiskyttere er oppfostret med doping

Den russiske landslagssjefen de siste vintrene, Anatolij Khovantsev, kommer med oppsiktsvekkende uttalelser om doping – og beskyldningene hagler i russisk skiskyting.

– En hel generasjon med skiskyttere er oppfostret på doping, er det mildest talt oppsiktsvekkende sitatet fra Anatolij Khovantsev, som har vært sjef for de russiske skiskytterne siden 2018 – og som trolig er på vei ut nå.

Det foregår en voldsom maktkamp i russisk skiskyting denne våren, og det er ennå ikke bestemt hvem som skal være landslagssjef kommende vinter. Det er sportsministeriet som tar den endelige beslutningen om det. Coronasituasjonen har gjort at det heller ikke er klart hvem som skal være president i Det russiske skiskytterforbundet fremover. Mange vil fjerne Vladimir Dratsjov.

I russiske medier har VG ikke funnet noen som tatt til motmæle mot Khovantsev. Sportsministeriet i landet har ikke uttalt seg om saken.

Situasjonen er dramatisk i kjølvannet av vinterens dopingrazzia mot Aleksandr Loginov og hans personlige trener Aleksandr Kasperovitsj under VM i italienske Anterselva.

I tiden 2003 til 2014 ble 13 russiske skiskyttere på høyt nivå tatt i doping. Valerij Polkhovskij jobbet i det russiske trenerapparatet deler av denne perioden.

Anatolij Khovantsev har hatt jobben de siste tre sesongene, og i et intervju gjengitt blant annet på sports.ru, kommer han med uttalelser som får mange skiskytterinteresserte til å sperre opp øynene:

– Både forbundet og trenerne som er der nå, høster fruktene fra de årene da Russland hadde problemer med doping. Store problemer.

– Å bygge om dette, gå tilbake til vanlig metodikk, det skjer ikke så lett og så raskt, fortsatte Khovantsev.

På spørsmål om russisk skiskyting kan komme tilbake til gammel storhet, svarer han:

– Det blir sakte bedre, men resultatene er fortsatt dårligere enn før.

Han snakker om at det er fem-seks år siden den siste dopingsaken i russisk skiskyting (og ser altså bort fra Loginov-razziaen i 2020), og hinter om at de som gjorde det bra tidligere, gjorde det takket være doping.

– Hvilke av utøverne var ikke innblandet i det? Du kan telle på fingrene, fastslår den russiske treneren.

Ingen har kommentert uttalelsene til Khovantsev. Derimot har skiskytterpresident Vladimir Dratsjov antydet et par trenere som har hatt dopingsaker på sine løpere. En av dem er Vladimir Korolkevitsj. Han reagerer slik på beskyldningene ifølge nyhetsbyrået R-sport:

– Det som ble uttrykt i retning meg, er langt fra virkeligheten. Han bør opprette en kommisjon som kan gjennomføre en granskning, hvis han vil finne de skyldige.

– Hvis jeg er skyldig, så straff meg. Eller bevis skylden til en annen trener.

– Ingen trener har presset noen utøver til å dope seg. Jeg garanterer at ordet doping ikke kom fra trenerens munn i min gruppe før OL i Sotsji.

Den tidligere VM- og OL-vinneren Aleksandr Tikhonov snakket allerede i 2014 om hvem han mente var skyldig i dopingsakene i russisk skiskyting. Både han og nåværende skiskytterpresident Dratsjov har sagt at dopingen skjedde mens mangemilliardæren Mikhail Prokhorov (tidligere eier av Brooklyn Nets) var president i forbundet. Prokhorov har aldri kommentert beskyldningene.

Varsleren Grigorij Rodtsjenkov – som nå bor hemmelig i USA – hevdet overfor den såkalte Schmidt-kommisjonen at Prokhorov også betalte en dopingtatt russisk skiskytter, Irina Starykh, «millioner av rubler» for hennes taushet rett før Sotsji-OL. Både hun og Prokhorov benekter anklagene.

Men styret i Russlands skiskytterforbund og sportsministeriet har har ennå ikke klart å bestemme seg hvem som skal være sjefstrener neste vinter. En av variantene som nevnes nå, er at Vladimir Dratsjov skal være både skiskytterpresident og landslagssjef.

– Jeg er åpen for det, sier Dratsjov selv til R-sport.

Landslagssjef Per Arne Botnan i Norges Skiskytterforbund sier at han «håper det inderlig ikke er sånn» når VG siterer Khovantsev-uttalelsen om at «en hel generasjon skiskyttere er oppfostret med doping».

– Men det har vært en del dopingsaker mot Russland, og én sak er én for mye. Det har vært en del russiske skiskyttere som har blitt tatt for doping, og det er ikke bra. Men på den annen side er det et tegn på at kontrollsystemet fungerer. Det er viktig at de som prøver å jukse, blir tatt.

– Er det merkelig at Russland fortsatt ikke har en landslagssjef i skiskyting på plass for neste sesong?

– Det betyr at de er litt på hælene, men det gjelder nok flere enn dem i dagens situasjon.

