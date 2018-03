Bjørndalen taus om fremtiden – Thingnes Bø tror han fortsetter

Publisert: 24.03.18 13:34 Oppdatert: 24.03.18 14:26

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SKISKYTING 2018-03-24T12:34:39Z

NRK-kommentatorene spekulerte i om lørdagens jaktstart var Ole Einar Bjørndalens (44) siste løp. Selv holder hovedpersonen kortene tett til brystet, men Johannes Thingnes Bø (24) tror han fortsetter.

På lørdagens 12.5 kilometer lange jaktstart ble Ole Einar Bjørndalen Norges dårligste med 32. plass, i det som kan ha vært 44-åringens siste løp.

– Vi vet ikke om det er det siste løpet, men vi får ta høyde for at det kan være det, og hvis det er det, tusen takk, Ole Einar Bjørndalen, innledet NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith idet Bjørndalen passerte målstreken.

– Tusen takk for 25 år med stor, stor underholdning. Det er oppturene vi kommer til å huske. Skulle det bli et år til, så tar vi det, 25 år til også for min del. Uansett hva du velger, du har ingenting mer å bevise. Du er den største, fortsatte han

– Oppsummerer etter sesongen

Bjørndalen gikk i mål fire minutter og fire sekunder bak Fourcade, etter å ha notert seg for to strafferunder.

– Det var fryktelig tungt, men skytingen var god. Det har vært en ordentlig møkkasesong. Når det ikke sitter som det skal så kan man ikke forvente så mye mer, sier Bjørndalen til NRK.

Skiskytterlegenden holder kortene tett til brystet, enn så lenge.

– Jeg får ta en oppsummering etter sesongen, sier han, etter å ha blitt spurt om han har bestemt seg for om han skal legge opp.

Men Johannes Thingnes Bø, som ble nummer to bak Martin Fourcade lørdag, kommer med et lite tips til hva Bjørndalens fremtid bringer.

– Jeg tror nok han fortsetter. Vi får høre hva han sier, så støtter vi han uansett.

Klatret 12 plasser

Heller ikke denne gangen kunne noen hamle opp med Martin Fourcade, som nok en gang var bortimot feilfri.

Den ferske verdenscupvinneren gikk ut 1 minutt og 22 sekunder før Johannes Thingnes Bø, og på russisk snø var det ingen som var i nærheten av å tette luken Fourcade hadde.

Franskmannens gode statistikk blir stående. Han har vært på pallen i samtlige individuelle verdenscuprenn han har gått denne sesongen.

Thingnes Bø skjøt seg bort på torsdagens sprint , men slo tilbake på lørdagens jaktstart. Med treff på 19 av 20 gikk han seg opp fra startnummer 14 og til 2. plass, bak suverene Fourcade.

For Fourcade ble det en jaktstart av det ensomme slaget. Han gikk hele etappen alene, og forspranget var så stort at han kunne koste på seg en grov bom på aller siste skyting, uten at det gjorde noe som helst.

Han gikk i mål 47,9 sekunder foran en tydelig fornøyd Thingnes Bø, som jublet og ga en tommel opp idet han gikk i mål.

– Det var bra. Vi hadde kanskje de beste skiene i hele sesongen i dag, sier Thingens Bø til NRK.

Italienske Lukas Hofer sikret 3.-plassen, etter at stryningen Thingnes Bø leverte strålende på siste skyting.

Solide klatreferdigheter

Vetle Sjåstad Christiansen ble Norges nest beste med 10. plass, mens Henrik L’Abée-Lund ble nummer 12, etterfulgt av Lars Helge Birkeland som nummer 13. Erlend Bjøntegaard ble nummer 16, mens Tarjei Bø gikk i mål til 20. plass.

Det var ikke bare Thingnes Bø som viste klatreferdigheter:

L’Abee-Lund startet som nummer 25 og ble nummer 12, Birkeland var tok 13. plass etter å ha hatt startnummer 38, og Bjøntegaard gikk seg opp fra 37. til 16. plass.