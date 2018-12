Norges stafettlag nummer to bak Sverige: – Jeg var lynende forbanna

SKISKYTING 2018-12-16T14:28:45Z

Vetle Sjåstad Christiansen (26) lå nesten helt likt med det svenske stjerneskuddet Sebastian Samuelsson (21) etter siste skyting på stafetten, men så tok kreftene slutt.

Publisert: 16.12.18 15:28 Oppdatert: 16.12.18 16:00

– Jeg var lynende forbanna på mållinjen. Jeg hadde så lyst til å ta han, men orket ikke mer. Jeg følte jeg var nær, men tydeligvis ikke nær nok. Det er ikke bare å hente ham fordi han er svensk, sa Sjåstad Christiansen til NRK .

Resultater stafett, 4 x 7,5 km: 1) Sverige 1.16.10,6 (0/5) – Peppe Femling (0), Martin Ponsiluoma (3), Torstein Stenersen (0), Sebastian Samuelsson (0/2), 2) Norge 0.03,6 min. bak (0/7) – Lars Helge Birkeland (0), Henrik L'Abée-Lund (0/4), Tarjei Bø (0/2), Vetle Sjåstad Christiansen (0/1), 3) Tyskland 0.28,8 (1/6), 4) Østerrike 0.41,7 (0/7), 5) Russland 0.52,7 (0/10), 6) Italia 1.13,3 (0/7), 7) Tsjekkia 1.22,6 (0/7), 8) Sveits 1.33,1 (1/9), 9) Frankrike 1.47,5 (2/12), 10) Bulgaria 1.57,9 (0/7).

For da Tarjei Bø sendte han ut på siste etappevar avstanden opp kun 15 sekunder. Og 26-åringen som tok sin første individuelle pallplass i verdenscupen lørdag, og som har vist god form, skjønte at han måtte satse hardt allerede fra start for å ta igjen svensken.

Etter ett ekstraskudd på nest siste skyting var distansen blitt 19 sekunder. Da skrudde Sjåstad Christiansen virkelig opp farten. Etter fullt hus på siste stående og en svensk mini-sprekk (to ekstraskudd), gikk han ut kun 4,7 sekunder bak Samuelsson.

Men kruttet var brent opp for Sjåstad Christiansen, som ikke holdt følge med svensken og kom i mål 3,6 sekunder bak naboene i vest.

– Han er god på slutten, han Samuelsson, fortsatte Sjåstad Christiansen til kanalen.

Dermed ble det svensk seier på stafetten, Norge på annenplass og Tyskland på tredje - akkurat som i OL i Pyeongchang i vinter.

Det norske stafettlaget besto av Lars Helge Birkeland (0 ekstraskudd), Henrik L’Abée-Lund (4 ekstraskudd), Tarjei Bø (to ekstraskudd) og Sjåstad Christiansen (1 ekstraskudd).

Johannes Thingnes Bø valgte å stå over stafetten for å spare krefter.