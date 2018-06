GÅR PÅ NY SESONG: Tiril Eckhoff på vei inn til pressekonferansen i Drammen da landslagene i skiskyting ble presentert. Foto: Jostein Magnussen

45 sykedager felte Tiril Eckhoff

Tiril Eckhoff (28) har fått god tid til å evaluere fjorårssesongen. - Jeg var alt for mye syk, sier skiskytteren.

Eckhoff fikk en trøblete start på OL-sesongen og vant «bare» ett verdenscuprenn på 16 forsøk. Men hun reddet seg inn i OL i Pyeongchang og reiste fra Sør-Korea med bronsemedalje på fellesstarten og sølvmedalje på mix-stafetten.

– Jeg var syk på feil tidspunkt, men fikk jo med meg noen medaljer likevel. Jeg hadde 45 sykedager. Det er halvannen måned, og det blir for mye. Jeg gikk fort nok på skiene, men det var verre med tryggheten, at du føler at du har gjort en god nok jobb, lyder analysen til 28-åringen.

Hun sier selv hun har hatt god tid til å evaluere denne våren fordi det gikk en stund før kvinnelandslaget fikk på plass de nye trenerne, Patrick Oberegger og Sverre Waaler Kaas.

Italienske Oberegger, som blir hovedtrener med fokus på skyting, skal flytte til Oslo. Det gjør at Tiril Eckhoff er optimist med tanke på den kommende sesongen.

Gammelt «krav»

– Jeg har i mange år etterlyst trenere som er mer tilstede i treningshverdagen. Det gjør jeg hver sesong, men nå kan jeg ikke klage. Patrick flytter til Oslo, han er veldig motivert og det blir en «syk» stor forskjell til hva det har vært før, sier Eckhoff.

De to trenerne skal også følge opp landslagsløperne som bor og trener på Lillehammer.

Eckhoffs storebror Stian var skytetrener for kvinnelandslaget i fire år. Når han ikke var på samling var han hjemme i Trondheim.

– Skiskytterforbundet har lyttet til oss. Vi får nå en oppfølging som vi ikke har vært i nærheten av, så det blir deilig, fastslår Tiril Eckhoff.

Landslagskollega Marte Olsbu er allerede godt i gang med å bli bedre på den liggende skytingen.

– Jeg gjorde veldig mye bra sist sesong, men den liggende skytingen ødela for mye. Det blir mitt hovedfokus i år, og den jobben har begynt veldig bra med Patrick (skytetrener). Nå skal vi utvikle det jeg er god på og få råskapen og tøffheten fra stående skyting over på liggende, sier Olsbu.

Dette er elitelandslaget for kvinner Tiril Kampenhaug Eckhoff, Fossum IF

Emilie Ågheim Kalkenberg, Skonseng UL

Thekla Brun-Lie, Oslo SSL

Marte Olsbu, Froland IL

Synnøve Solemdal, Tingvoll IL

Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum IF