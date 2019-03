KAFFEPAUSE: Tiril Eckhoff ladet opp med en kaffekopp før dagens pressetreff i VM-byen Östersund. Foto: Jostein Magnussen

Eckhoff gruet seg til å gå renn: - Nå er gleden tilbake

ÖSTERSUND (VG) Tiril Eckhoff (28) var så langt nede at hun gruet seg til å gå skirenn. Nå er alt snudd. Gleden er tilbake.

Hun kom hit til Östersund med en 41. plass på sprinten og 42. plass på jaktstarten i Soldier Hollow etter å ha vært 12 ganger i strafferundene.

En friuke hjemme etter 47 døgn på reisefot var det som skulle til.

- Kortversjonen er at jeg fikk noen dager hjemme. Det var litt «eye-opening» når du skjønner at jeg driver og «graver min egen grav» hele tiden. I tillegg fikk jeg hjelp av folk rundt meg til å bygge meg opp igjen, sier Tiril Eckhoff og innrømmer at hun var langt nede.

Det er en stund siden hun kjente på gleden ved å gå et skiskytterrenn. Isteden har hun gruet seg til å konkurrere.

- Gleden blir borte når du havner på 41. og 42. plass, for jeg vet at jeg har et vanvittig potensial. Da er det kjipt å se at det går til helvete. Når du vet at du har lagt ned så mye arbeid og ikke får det ut, så tror jeg både trenere og støtteapparat blir frustrerte på mine vegne. Da er det veldig vanskelig å snu, sier Eckhoff.

Hun er klar på at hun «jobber sykt dedikert».

– Jeg prøver ikke å være noen annen enn den jeg er. Skiskyting er så marginalt. Jeg har gått så mange skirenn med kant ut i år og da er det fort gjort å lage problemer ut av ingenting. Når du er midt oppe i problemene så er det vanskelig å komme seg ut av dem.

– Føler meg trygg

Mange har gjort opp en mening om hvorfor det svinger så enormt av prestasjonene til 28-åringen. I USA og Canada vant hun den klassiske skiskytterkonkurransen i et verdenscuprenn 7. februar for så å bli nummer 41 én uke senere.

– Jeg hører folk si at det er «mentalt, det er mentalt», men det er ikke alltid det. Ofte er det timing og det rent skytetekniske.

Men hun benyttet sjansen til å ta en «hjernevask» da hun var innom hovedstaden før turen gikk til precamp på Meråker og VM i Östersund.

En 9. plass på sprinten, VM-sølv på jaktstarten og gull på mix-stafetten har også bidratt til at gleden er tilbake.

- Det er veldig deilig. Og nå føler jeg meg ganske trygg også, sier Eckhoff til VG.

– Og jeg gleder meg til å gå normaldistansen (tirsdag). Stafetten blir også moro - den tror jeg kan bli bra.

Så får det være at Eckhoff aldri har hevdet seg på normalen i et VM. Hun ble nummer 52 i Kontiolahti (2015), 43 i Kollen (2016) og 39 i Hochfilzen (2017).

Men hun har gått denne distansen bare én gang i verdenscupen i år.

– Da vant jeg i Canmore. Du får se på meg som en joker, sier Eckhoff og ler godt. Nå skal normalen bli «unormal».

