Advokater: Russisk OL-vinner diskes – Norge får medaljer

Ifølge advokatene til den tidligere skiskytteren Jevgenij Ustjugov (35), har Idrettens voldgiftsrett (CAS) dømt 35-åringen for doping i årene 2010–2014. Det innebærer blant annet at Norge blir beste nasjon fra Sotsji-OL og at de norske herrene får bronsemedaljer i posten.

– Det er greit å pynte litt på statistikken, men det er ikke det løpet der jeg kommer til å huske mest fra karrieren. Det betyr ikke så mye sånn sett. Medalje er bedre enn fjerdeplass, selvfølgelig, men vi gikk for gull. Og det var jeg som sviktet der. Å få en bronsemedalje nå kan ikke regnes som noe plaster på såret engang, sier Emil Hegle Svendsen til TV 2, som først omtalte saken.

Det er «Inside the Games» som skriver at Ustjugovs advokater har opplyst at russeren tapte saken i CAS. Det skjer etter at Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) åpnet sak mot ham med bakgrunn i det de mente var unormale verdier i utøverens biologiske pass fra 2010–2014.

Ustjugovs resultater fra de nevnte årene blir nå strøket, noe som inkluderer prestasjonene i OL i Vancouver i 2010 og Sotsji i 2014. Russeren vant gull på fellesstarten og bronse på stafetten i Canada, mens han var en del av vinnerlaget på stafetten i 2014 - da Norge kom på 4. plass.

Nå får i stedet Hegle Svendsen, Ole Einar Bjørndalen, Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø bronsemedaljer for innsatsen på distansen.

Ustjugov har lagt opp som utøver, men i februar ble han likevel utestengt i to år for bruk av oxandrolon av IBU. Også den saken har russeren anket til CAS, ifølge Inside the Games.

