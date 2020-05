PÅ HJEMMEBANE: Johannes Thingnes Bø på trilletur med sønnen Gustav på Ris i Oslo. Foto: Jostein Magnussen

Skiskytterforbundet: Kan komme til å slå sammen verdenscuprenn

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) ser nå nærmere på mulighetene for å slå sammen de første rundene i verdenscupen på grunn av corona-situasjonen.

Kontiolahti (Finland), Östersund (Sverige), Hochfilzen (Østerrike) og Annecy (Frankrike) skal etter planen arrangere de fire første verdenscuprundene i skiskyting mellom 27. november og 20. desember.

– Plan A er å gjennomføre slik kalenderen er satt opp. Det er ingenting per i dag som tilsier at vi skal endre på det, men vi har valgt å starte en kartlegging dersom vi på grunn av coronaviruset må gjøre endringer, bekrefter styremedlem i IBU, Tore Bøygard, overfor VG.

Må IBU endre på programmet, blir det trolig snakk om å fjerne to arrangørsteder slik at skiskytterne i stedet må tilbringe to uker på ett sted.

Johannes Thingnes Bø synes det er smart å ha alternativene klare – selv om det er lenge til vinteren.

– Det høres ut som en god plan med tanke på smittevern. Vi får ta innover oss at situasjonen er som den er, og kanskje bør vi også reise litt mindre i verdenscupen, antyder Thingnes Bø.

Skiskytterne avsluttet årets sesong uten publikum i Nove Mesto og Kontiolahti. Rennene i Holmenkollen ble avlyst.

– Vi håper jo at det skal være mulig å gjennomføre verdenscuprenn med tilskuere tilstede når vi kommer til desember, men må vi konkurrere uten publikum så gjør vi jo det.

Den kommende sesongen kommer IBU trolig til leie et eget charterfly for transportere utøverne til noen av arrangørstedene.

– Det jobbes med en slik løsning når løperne skal fra Kontiolahti til Östersund og fra Sverige til Østerrike, sier Tore Bøygard.

På IBUs styremøte den første uken i juni tar man en endelig avgjørelse om Sommer-VM i Ruhpolding (20. til 23. august) må avlyses. Her bestemmes det også hva som skjer med IBU-kongressen. Den skal etter planen avvikles i Praha (10. til 13. september).

Publisert: 20.05.20 kl. 11:03

