VISTE FREM MEDALJENE: Tarjei Bø blir intervjuet mens hans franske konkurrenter, Martin Fourcade, Emilien Jacquelin og Martin Fourcade, blir fotografert med VM-medaljene sine. Foto: Jostein Magnussen

Bø-brødrene med stikk til Fourcade & co

ANTERSELVA (VG) Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø lot ikke sjansen gå fra seg da Martin Fourcade & co. dukket opp på nordmennenes pressetreff for å ta medaljebilder.

– De lånte Marte (Olsbu Røiseland) sine VM-medaljer og fikk fordelt de på tre løpere, fleiper Thingnes Bø overfor.

– De har vel tatt fem totalt, det samme har Marte, fortsetter han, vel vitende om at Norge topper medaljestatistikken med syv medaljer (tre gull, to sølv og to bronse) foran Frankrike som har tatt fem (to gull, en sølv og to bronse).

Norge og Frankrike bor på samme hotell noen minutter fra skiskytterstadion i Anterselva. De omgås og har også hatt felles kakefest når VM-medaljer skal feires.

– Det har vært mer kjærlighet enn rivaleri i dette mesterskapet. Det har kanskje sammenheng med at begge lagene er greit fornøyd med tingenes tilstand og medaljefangsten, sier Johannes Thingnes Bø til VG.

Storebror Tarjei forteller at de norske nå kjører en ny taktikk overfor franskmennene.

– Vi stryker de med hårene over en lang periode før vi snur hånden andre veien. Det har vært en langsiktig taktikk inn mot stafetten. De siste timene nå før stafetten så skrur vi til skruestikken, sier Bø og ler.

– Respekterer oss

– Nei, vi har et bra forhold til franskmennene. Vi merker at de respekterer oss og våre prestasjoner og motsatt. Det har aldri vært noe problem. Det gjør bare «fighten» enda artigere og tøffere fordi vi begge nasjoner vet at de er favoritter. Så er vi begge litt spent på hvem som får ut sitt beste.

Det er ventet at franskmennene vil gi Norge tøffest konkurranse om stafettgullet lørdag ettermiddag. De slo Norge med hele 1.12 minutter i verdenscupen i Ruhpolding i januar, men før det hadde Norge vunnet seks stafetter på rad - inkludert VM i Östersund i fjor.

På det norske stafettlaget i morgen går også Vetle Sjåstad Christiansen og Johannes Dale.

PS! De norske skiskytterkvinnene - også de regjerende mester - skal i ilden allerede klokken 11.45 på lørdag.

Publisert: 21.02.20 kl. 16:43

