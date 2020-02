NORGES HÅP: Marte Olsbu Røiseland, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff og Synnøve Solemdal skal prøve å forsvare VM-gullet fra Östersund i dag. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Ubeseiret på ett år: – Vi får den aller tøffeste motstanden

ANTERSELVA (VG) Dette norske stafettlaget har ingen klart å slå på nesten ett år.

Synnøve Solemdal, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland tok et litt overraskende VM-gull i Östersund i mars i fjor.

Det ble starten på en utrolig vinnerrekke som gjør at de er ubeseiret på fem stafetter i Östersund (2), Hochfilzen, Oberhof og Ruhpolding. De fleste tror den sjette triumfen kommer i formiddag her i italienske Anterselva når stafetten starter klokken 11.45.

Marte Olsbu Røiseland, som allerede har tre gull og to bronse i dette mesterskapet, skjønner godt at alle «peker» på Norge.

– Vi må tåle favorittstempelet. Samtidig vet vi at vi får den aller tøffeste motstanden. Det er veldig mange som er sterke nå i mesterskap. Tyskland er jo gode. Tre av deres løpere har jo tatt medaljer her, det er utrolig sterkt, sier Olsbu Røiseland til VG.

Hun tror også Sverige vil bite fra seg. Svenskene tok sølvet på hjemmebane i fjor.

– Jeg tipper Sverige er revansjesugen siden de står uten medalje i mesterskapet. Nei, det er mange som er interessert i å slå oss, så får vi håpe at vi kan slå bra fra oss.

– Ingen selvfølge

Tiril Eckhoff, som i likhet med Olsbu Røiseland og Ingrid Landmark Tandrevold har vært med på å vinne alle de fem siste stafettene, har dette utgangspunktet:

– Vi må være offensive, for det er ingen selvfølge at vi vinner. Nå er alle «sharp», alle er i god form og nå er det VM som gjelder. Det er jo drømmen at vi tar det gullet, men vi må være på fra start, sier Eckhoff.

VM har så langt vært en nedtur for 29-åringen med en 59. plass på sprinten, 20. plass på jaktstarten og 15. plass på normalen. Hun var med og tok gull på mix-stafetten, men kom hit som en gullfavoritt på flere distanser. Nå er hun i ferd med å slippe opp for gullmuligheter. Stafetten lørdag og fellesstarten søndag gjenstår.

PS! Herrenes stafett starter klokken 14.45.

Publisert: 22.02.20 kl. 07:30

