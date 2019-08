FÅR EGET PROGRAM: Johannes Thingnes Bø (t.v.) og Tarjei Bø blir å se oftere i TV-ruten fremover. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Nå skal Bø-brødrene lage sitt eget TV-show

Om kort tid bestemmer Johannes Thingnes Bø (26) og Tarjei Bø (31) seg for hvilket TV-selskap som skal bli samarbeidspartner for skiskytternes nye TV-show.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Vi har snakket med både TV-kanaler og produksjonsselskap, og det er egentlig like før vi lander prosessen. Vi håper at vi kan starte for fullt med opptak til våren, sier Johannes Thingnes Bø til VG.

Det var TV 2 som først meldte at Bø-brødrene nå blir hovedpersoner i sitt eget TV-show.

Foreløpig vil ikke skiskytterne si så mye om konseptet, men etter en omfattende idérunde har brødrene hatt samtaler med både TV 2, NRK og Discovery om formatet.

les også Bø bekymret for «mystiske» ryggplager: – Må gi ham et spark i ræva

– Vi har lansert noen ideer som vi har kokt sammen over noen år. Vi har lenge hatt lyst til å lage noe sammen, og dette blir et idrettsbasert program med konkurranser som kan minne litt om de som har vært med utøvere på TV de siste årene. Det norske publikum liker å se kjente personligheter som konkurrerer mot hverandre i ulike aktiviteter. Hvor mye vi skal by på oss selv er ikke klart, men vi ønsker å være med som deltagere.

26-åringen tror de har funnet et konsept som vekker både latter og glede, og han garanterer at TV-planene til han og storebror ikke kommer til å gå utover skiskytterkarrierene.

– Hadde det gjort det, så hadde vi aldri gitt oss i kast med TV-planene. Skiskytingen kommer først og trumfer alle valg vi gjør. Dette er ikke noe vi skal drive med på vinterstid når vi konkurrerer, men på vårparten. Samtidig vil vi knytte til oss dyktige folk i faget som kan lette jobben slik at vi fortsatt kan være verdens beste skiskyttere, sier Johannes Thingnes Bø.

Vurderer flere prosjekter

Bø-brødrene har latt seg inspirere av andre utøvere som har prøvd seg «utenfor sporet» og lyktes, og vurderer selv flere muligheter.

– Det første blir TV, så får vi se om vi klarer å skape noe annet ved hjelp av våre navn og prestasjoner som vi kan drive på med etter karrieren. Vi føler vi er i en posisjon der vi kan det og er veldig lysten på å få til noe, sier Thingnes Bø.

Selv er han godt i gang med å forberede vintersesongen hvor han skal måles mot seg selv og rekorden fra sist sesong: 16 verdenscupseirer. Midt i måneden drar skiskytterne på høydesamling i Seiser Alm.

Treningsleiren avsluttes med en drøy uke på 1500–1600 meters høyde – på akkurat samme høyde som sesongens store mål, VM i Anterselva.

Storebror fleipet med Johannes Thingnes Bø etter flyttingen til Oslo Vest:

Publisert: 05.08.19 kl. 12:53 Oppdatert: 05.08.19 kl. 13:09