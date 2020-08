MANGLER HØYDETRENING: Tiril Eckhoff og Johannes Thingnes Bø, her fra oppholdet i neste års VM-arrangør Pokljuka, har ikke vært på høydetrening siden før Anterselva-VM i vinter. Foto: Jostein Magnussen

Frankrike ble «rødt» – skiskytterne vil til i Italia

Da Frankrike ble «corona-rød» igjen røk også et viktig høydeopphold for de norske skiskytterne. Nå ser det ut til å bli tur i høyden – til Italia.

Landslagssjef Per-Arne Botnan i Norges Skiskytterforbund håper oppholdet i Bessans sørøst i Frankrike i oktober kan erstattes med to uker i Italia, i Lavazé.

– Siden det ble rødt i Frankrike, ser vi på Italia i stedet. Der er corona-smitten på under fem smittede per 100.000 innbyggere. Vi skal møte helseteamet nå for å se på om det lar seg gjøre å gjennomføre en samling hvor vi gjennomfører de samme corona-reglene som her hjemme, sier Botnan til VG.

Forbundet må nå også diskutere endringen norske myndigheter har bestemt seg for – og som ble presentert på en pressekonferans onsdag: Alle grønne land er blitt gule selv om coronasmitten er under kravene.

Samtidig må man forholde seg til oppfordringen om at «alle unødvendige reiser til utlandet bør unngås».

– Det er ingen vits i å gjennomføre høydeoppholdet hvis alle utøverne må i karantene når de kommer tilbake. Da kan vi like godt bli hjemme og trene, sier Per-Arne Botnan.

Planen er å ta direktefly fra Oslo til München, kjøre i egne biler direkte til Lavazé og finne et bosted hvor utøverne bor på enerom og med samme smitteregime som i Norge. I tillegg skal kvinne- og herrelandslaget ha med en egen kokk som står for maten.

Vil strekke seg langt

– Høydeoppholdet må bli gjennomført på en ordentlig måte, så får vi se hva som er helseteamets oppfatning. Vi vil strekke oss langt innenfor rimelighetens grenser, både praktisk og økonomisk.

Italienske Lavazé ved Val di Fiemme frister med et helt nytt anlegg som sto klart i juni. Stedet i nord-Italia ligger på 1800 meter. Kvinnenes italienske trener, Patrick Oberegger, kjenner godt til mulighetene som Lavazé representerer.

– Det blir i så fall vårt første høydeopphold siden VM. Vi fikk kjørt et fullverdig høyderegime i fjor som vi så fungerte. Får vi til ett nå og ett til neste år, så mister vi bare litt av tryggheten i forbindelse med OL og det vi ser på som optimale forberedelser, mener Per-Arne Botnan.

