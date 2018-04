ALT ER GULL: Ole Einar Bjørndalen dro hjem fra Salt Lake City-OL i 2002 med fire OL-gull. Foto: Tore Berntsen

Hyller Bjørndalen: – Umulig å tenke på skiskyting uten Ole Einar

Publisert: 03.04.18 09:05

Tidligere skiskytter-dronning Liv Grete Skjelbreid (43) og NRK-ekspert Halvard Hanevold (48) tror ikke på at Ole Einar Bjørndalen (44) legger opp før han sier det selv. Men begge har full forståelse for valget.

– Jeg har sagt at jeg blir mer overrasket om han fortsetter enn om han legger opp, sier Skjelbreid til VG tirsdag morgen. Hun har akkurat fått barna ut av huset idet VG ringer og forteller at både TV 2 og NRK melder at Bjørndalen legger opp.

– Ingen enkel avgjørelse

– Jeg blir egentlig kjempeoverrasket uansett utfall. Det er umulig å tenke på skiskyting uten Ole Einar, men samtidig er det en tid for alt. Uansett hva han velger, vil han være en stor idrettsmann, sier hun, altså med forbehold om at Bjørndalen faktisk ikke legger opp.

– Hvis dette stemmer, for han har ikke sagt det selv ennå, så er det veldig forståelig. Men det ville ikke ha vært umulig å tenke at han skulle fortsette, sier Halvard Hanevold, eks-skiskytter og nå NRK-ekspert, til VG.

Skjelbreid tror en avgjørelse om å legge opp handler om det sportslige.

– Det står nok ikke på motivasjonen, for den er på topp. Men ser du på sesongen hans, har han ikke hatt en god vinter. Det er ikke bare å gå ut og trene, og det holder ikke å bare hete Ole Einar Bjørndalen . Det vet han selv, sier Skjelbreid.

– Det er nok en totalvurdering med tanke på livssituasjonen. Med kone (skiskytter Darja Domratsjeva), datter (Xenia), helsen og alt sammen. Pluss det tunge året som har vært, sier Hanevold, som igjen presiserer at han vil høre Bjørndalen si at han legger opp før han tar det for helt god fisk.

– Men det har nok ikke vært en enkel avgjørelse for Ole Einar, legger han til.

– Betydd utrolig mye

NRK-eksperten la selv opp i 2010, det etter å ha vært på lag med Bjørndalen i 16 år.

– Jeg husker ham best som en god lagkamerat og en som har betydd utrolig mye for utviklingen av sporten. Han var en utrolig stor inspirasjonskilde, en som satte skiskyting virkelig på kartet i Norge, sier Hanevold.

43 år gamle Live Grete Skjelbreid la skiene og børsa på hylla i 2006, og i løpet av sin karriere fikk hun med seg to OL-sølv, én -bronse, syv VM-gull og 22 verdenscupseirer.

44 år gamle Ole Einar Bjørndalen står med 13 OL-medaljer (åtte gull), 45 VM-medaljer (20 gull) og 95 verdenscupseirer (inkludert én i langrenn). Hele 252 ganger har han stått på pallen i verdenscupsammenheng siden debuten i 1993.

– Hva er ditt beste Bjørndalen-minne?

– Mitt første minne med ham var fra Nagano, der jeg selv var med. Da viste han hva han var god for, og da rennet ble avbrutt, så gjorde han det enda en gang, sier Liv Grete Skjelbreid til VG, og lister opp OL i Salt Lake City i 2002 som nok et høydepunkt i Bjørndalens lange karriere. Da vant han fire av sine totalt åtte OL-gull. Det siste kom i Sotsji-OL for fire år siden.

– Da hadde jeg ikke trodd han skulle vinne, erkjenner Skjelbreid om OL-gull nummer åtte.

– Det er jo tyngre å gå fort på ski når man blir eldre, om det er lov å si, ler Skjelbreid, og fortsetter:

– Det ligger mer bak prestasjonene, og det OL-gullet står det stor respekt av.

Halvard Hanevold legger til verdenscupseieren i langrenn på listen.

– Det var helt rått, det å matche langrennsgutta, og en stor seier for Ole Einar. Han er en institusjon, helt rå, og jeg er bare veldig takknemlig for at jeg har fått lov til å bli kjent med ham og være på lag med ham. Noen ganger har folk spurt meg hvordan det har vært å leve i skygge av Bjørndalen, men slik er det ikke. Uten ham hadde ikke min og mange andre skiskytterkarrierer vært så flotte. Han er prototypen på hvordan idrettsutøvere bør være, roser Hanevold.

