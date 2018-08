SMILET TILBAKE: Etter det hun beskriver som en «skikkelig bra sommer» er Ingrid Landmark Tandrevold klar for den kommende sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tandrevold om OL-smellen: – Tok ganske lang tid før jeg kom meg opp igjen

Nye trenere og blanke ark har gjort godt for Ingrid Landmark Tandrevold (21). I sommer har hun turt å fokusere på andre ting enn bare trening, og håper det gir henne enda bedre resultater når vinteren kommer.

Ingrid Landmark Tandrevold (21) hadde sin beste sesong som senior så langt i fjor, med en 5. plass i verdenscupen som karrierebeste . Men i OL-debuten buttet det imot for skiskytteren fra Bærum, som på lufta kalte det for «et svart OL» for sin egen del.

Nå er det gått flere måneder siden den gang, og den blide 21-åringen innrømmer at det var en tøff opplevelse.

– Da jeg var i OL var jeg veldig oppi det. Det var først da jeg kom hjem at jeg merket hvor vanskelig, og hvor hardt jeg hadde tatt det psykisk, forteller hun til VG under Blink-festivalen i starten av august.

– Det er følelsen av at du har jobbet veldig, veldig hardt for noe, også får du ikke ut det akkurat der og da. Jeg følte jeg hadde veldig mye mer inne, og det er en veldig frustrerende følelse. Og selvfølgelig tok det også på å ikke få det til for laget på stafetten.

Hun forteller at familien, gode venner og kjæresten hjalp henne å sette ting litt i perspektiv.

– Men det tok ganske lang tid før jeg kom meg opp igjen. Det å få til noen gode skirenn mot slutten av sesongen i Holmenkollen og sånn, og føle at man har et bra liv generelt hjalp, sier hun med sitt vanlige store smil.

– Jeg er nok min største kritiker

Nå er hun definitivt oppe igjen, og det er snart klar for ny sesong, med nye trenere i Patrick Oberegger og Sverre Waaler Kaas. Tandrevold har brukt sommeren på å gjøre ting som gir henne energi, for eksempel fjellturer og tid med venner, i tillegg til treningen.

– Det er trenerne våre veldig positive til også, så det er ikke noe sånn at man får dårlig samvittighet for det, og det er veldig viktig for meg.

Hun forteller at hun har prøvd å endre tankesettet sitt litt denne treningssesongen.

– Jeg er nok min største kritiker, og den som legger definitivt mest press på meg selv. Før så var jeg kanskje litt redd for å gjøre noe annet. At jeg var veldig sånn: trene, sove, spise, og jeg blir ikke best hvis jeg bruker tiden min på noe annet. Men det viktigste er egentlig å ha et bra liv.

– Man må klare å balansere det på en måte som gjør at det ikke er det som betyr alt, for da legger man enda mer press på seg selv.

Vil stå på pallen i verdenscupen

Da hun kom på 5. plass under verdenscupen i Hochfilzen i fjor ble hun så glad at hun tok til tårene. Denne sesongen har hun lyst til å ta steget helt opp på pallen.

– Jeg har veldig lyst til å klatre opp på pallen i et verdenscupløp. Jeg hadde beste plassering som 5. Plass i fjor, og man ser at når man går et toppløp er det ikke store marginer. Jeg tror det er et mål som er vanskelig nok til at jeg virkelig må legge ned alt mulig godt arbeid som jeg klarer, men samtidig oppnåelig. Så det er målet mitt for sesongen.