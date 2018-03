ALLTID I TOPPEN: Martin Fourcade på vei inn til første skyting på sprinten i Holmenkollen torsdag. Han endte til slutt på en 3. plass etter å ha tapt flere sekunder på et fall på den første runden. Foto: Jostein Magnussen

De norske skiskytterne om Fourcade-rekord: - Skal ikke være mulig

Publisert: 16.03.18 22:48

HOLMENKOLLEN (VG) Etter en sesong hvor han har vært på seierspallen i absolutt alle (!) verdenscuprenn er Martin Fourcade (29) i ferd med å ta nok en Bjørndalen-rekord.

Ole Einar Bjørndalen (44) klarte å vinne verdenscupen sammenlagt hele seks ganger. Martin Fourcade er på god vei mot sin syvende sammenlagtseier - på rad.

– Hva skal en si? Han er en vanvittig god skiskytter og god på alle områder, sier Bjørndalen til VG og tar en tenkepause for å finne superlativer.

– Fourcade har gått ekstremt fort på ski de siste årene. Han skyter ikke kjapt, men han treffer på det meste. Han har spilt på det han har vært aller best på. Han har fått overtaket fysisk på alle konkurrentene de siste seks sesongene og gått fortest.

Den franske mesteren har vært på pallen i verdenscupen i hvert eneste renn han har gått i ett år - siden Holmenkollen 17. mars i fjor. På sprinten torsdag klarte han det igjen - selv med fall. Bare Henrik L´Abée-Lund og Johannes Thingnes Bø var bedre . Dermed har han vært topp 3 i 20 renn på rad.

– Han er utrolig stabil og er på pallen i hvert eneste renn. Det er imponerende. Det er Johannes som er nærmest nå, men jeg tror det blir for tøft for ham.

Med fire tellende renn igjen ligger Thingnes Bø 37 poeng bak Fourcade. Thingnes Bø tok seks nye poeng på franskmannen torsdag og har ikke gitt opp «kula».

– Skal ikke være mulig

– Fourcade kan vinne for syvende sesong på rad. Det skal ikke være mulig, men han har tatt skiskytingen til et nytt nivå. Det er alltid de utøverne som er banebrytende som ligger et hestehode foran, og det har han gjort de siste sesongene. Det er imponerende, men jeg får ikke håpe det varer evig, sier Johannes Thingnes Bø.

Storebror Tarjei Bø, nordmannen som sist vant verdenscupen sammenlagt tilbake i 2011, er skjønner ikke at Martin Fourcade er med i toppen alltid.

– Det er helt utrolig. Den mannen er skrudd sammen på en bra måte, han gjør aldri feil og er så stabil hele tiden. Martin er aldri syk og han har en «flyt» over karrieren sin som ingen utøver har hatt noen gang. De fleste har en sesong eller en periode hvor det går litt tungt, men Fourcade har ikke hatt det på syv år. Han er født for det han gjør her, sier Tarjei Bø og minner om at skiskyting er en idrett hvor en må mestre så mange ting på én gang.

– Det er jo dager hvor du har dårlige ski eller hvor det blåser når du kommer inn på standplass, men han vinner fordi han aldri har de dagene og vinner den gule trøyen år etter år.