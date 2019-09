SISTE FARVEL: Halvard Hanevolds kiste bæres ut av Asker kirke etter bisettelsen fredag. Fra venstre Roger Grubben, Ole Einar Bjørndalen og Carl Seip Hanevold. Bak til høyre: Sylfest Glimsdal, Lars Berger og Per Ivar Finne. Prest Dag Håland til høyre. VG publiserer bildet med tillatelse. Foto: Solberg, Trond

Treneren minnes Hanevold: – Brydde seg ingenting om folk flirte av ham

ASKER (VG) Etter bisettelsen av Halvard Hanevold minnes hans tidligere trener Audun Svartdal en skiskytterer som aldri brydde seg om at folk lo av hans mange påfunn – enten om det dreide seg om hvitløk i nesen eller gamasjer ingen har sett maken til.

Oppdatert nå nettopp







Den tidligere landslagstreneren i skiskyting var blant dem som fulgte Hanevold tettest gjennom første delen av karrieren på 90-tallet.

Etter bisettelsen av Halvard Hanevold fra Asker Kirke trekker Svartdal, som var en av flere som holdt minneord i kirken, overfor VG frem Hanevolds mange påfunn og ekstreme detaljer.

Blant annet minnes han da Hanevold stilte med en merkelig form for gamasjer, som han aldri har sett noen gå med før eller siden, på grunn av voldsom ishålke utenfor smøreboden under VM i Anterselva i 2007.

– Når han som superveteran på laget kom med det. Du kan tenke deg den gapskratten det medførte. Men det så ut som det prellet av ham som vann på gåsa. Han brydde seg ingenting om folk fliret av ham. Det var mange slike episoder. Når han fant ut at det var det beste for ham så gjennomførte han det uten problem, sier Svartdal til VG.

Han minnes også de gale scenene da den kjente stunt-reporteren Alex Rosen nærmest overfalt Hanevold i ekstase etter OL-gullet i Nagano for 21 år siden og brøt alle sperringer.

– Det ultimate med Halvard var OL-gullet i Nagano og den feiringen som var der, sier Svartdal.

les også Bjørndalen etter Hanevolds bisettelse: – Han var et jævla godt menneske

Telemarkingen var trener på landslaget da Hanevold kom inn på laget i 1992, og var også trener da Hanevold ble olympisk mester i Nagano i 1998.

– Noen ganger er det viktig at noen får folk til å le. Det er alvorlig nok det vi driver med. Der var han veldig fin og lett å ha med å gjøre. Det var bestandig litt liv og røre, sier Svartdal.

– Han hadde to uttrykk i ansiktet sitt. Det ene var et smil og det andre var dyp konsentrasjon. De to ytterpunktene. Du kunne se at han gikk og tenkte, ikke bare når han trente, sier Svartdal.

GODE MINNER: Halvard Hanevold (f.v.), Audun Svartdal og Ole Einar Bjørndalen feirer sammen etter at Hanevold vant verdenscup-jaktstarten i Ruhpolding i 2000. Foto: Hartvig, Espen

Han trekker frem lidenskapen for skiskyting som han knapt kan fatte, for det var snakk om et uendelig antall timer og innsats. For også detaljene.

– Jeg var trener da han kom inn på landslaget i 1992. Jeg husker han kom med en varebil full av alt mulig av remedier og utstyr. Han skulle reparere og fikse og det var likedan med helseting som han drev med for å holde seg frisk. Han stappet nesa full av hvitløk og gikk bokstavelig talt med det inne i nesa. Jeg har selv brukt det han fant på; at han skulle hilse med høyre hånd og spise med venstre, sier Svartdal, som påpeker at det helt klart var et nivå over det han hadde støtt på tidligere.

Samtidig mener han at Hanevold var en samlende kraft i laget og at han var den naturlige tillitsmannen til tross for at han også var individualist.

– Han var så grundig at du bestandig måtte ha tid når man skulle jobbe med Halvard. Han var så gjennomtenkt og grundig som person, sier Svartdal.

Ole Einar Bjørndalen satte pris på en verdig seremoni i kirken. Han tror detaljpersonen Hanevold trolig kunne stresse sine nye kolleger i medieverden med den måte han jobbet på, da han ble NRK-ekspert etter karrieren.

– Det tipper jeg var ganske ekstremt hvis han fortsatte med det han gjorde i skiskyting. Det var veldig akseptert i det miljøet vi var i. Det er sikkert mange andre miljøer som kan slite med det, sier Bjørndalen.

les også Ole Einar Bjørndalen i sorg etter Halvard Hanevolds død: – Det er bare vondt å tenke på

NRK-kollega og skiskytterkommentator Andreas Stabrun Smith var selv på den siste jobbreisen med Hanevold bare dager før han døde. Han forteller også om at Halvards harde detaljkrav da han gikk over til medieekspert om bedre systemer for kommentatorer kunne være meget krevende.

– Han sa at man måtte ha touchscreen den veien og den veien og farger her og der. Slik holdt Halvard på og han drev de folkene som holdt på med disse systemene til vanvidd. De detaljene og diskusjonene om de små tingene som måtte gjøre og Ole Einars karriere når han holdt på, kunne han sitte i timevis å prate om. Han hadde en evne til å gå inn i ting som ingen andre og det kommer vi til å savne når vi til å savne til vinteren, sier Stabrun Smith.

Publisert: 20.09.19 kl. 18:18 Oppdatert: 20.09.19 kl. 20:19







Mer om