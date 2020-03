VANT ALT: Johannes Thingnes Bø vant alle tre rennene i Holmenkollen i fjor. Her mottar han publikums hyllest på vei mot mål på fellesstarten. Foto: Jostein Magnussen

Nå kan også skiskytterfesten i Kollen ryke: – Forferdelig trist

Skiskytternes verdenscupavslutning i Holmenkollen neste uke kan bli avlyst.

For mindre enn 10 minutter siden

Det kan bli konsekvensen etter at Folkehelseinstituttet (FHI) gikk ut og anbefalte at arrangement med flere enn 500 deltakere avlyses eller utsettes.

Ifølge det internasjonale skiskytterforbundet, IBU, er det «påmeldt» 631 personer til neste ukes skiskytterfest i Kollen. 283 av disse er utøvere, 348 er i støtteapparat eller har andre funksjoner under arrangementet.

I Kontiolahti, hvor det går verdenscuprenn – med publikum tilstede – denne uken, er tallet 509.

– Vi er i kontakt med myndighetene for å få klargjort detaljene og finne ut om verdenscupen i Oslo kan arrangeres overhodet, opplyser IBU tirsdag kveld.

les også Birkebeinerrennet avlyses etter råd fra Folkehelseinstituttet

Landslagssjef Per Arne Botnan i Norges Skiskytterforbund var forberedt på at sesongavslutningen går uten tilskuere, men han har vanskelig med å se for seg at sesongen skal avsluttes etter søndagens stafetter i finske Kontiolahti.

Han foreslår å «trimme» arrangementet slik at det kan gjennomføres.

– Umiddelbart så tenker jeg at man må bare legge nødvendige begrensninger i antall deltakere og støtteapparat slik at verdenscupen kan få sin avslutning i Kollen. Det er ikke snakk om så store justeringer som skal til, sier Botnan til VG.

Verdenscupsesongen skal etter planen avsluttes med sprint, fellesstart og jaktstart i Holmenkollen 20. til 22. mars.

– Det vil være forferdelig trist hvis man ikke kan avslutte sesongen i Holmenkollen. Fly, transport, overnatting – det er mye som er bestilt med tanke på arrangementet, sier landslagssjefen.

les også Anbefaler at Norges EM-playoff går for tomme tribuner

IBU sier sikkerheten og helsen til utøvere, tilskuere og frivillige er av avgjørende betydning. Forbundet prøver å redusere risikoen for å bli smittet av coronaviruset og samtidig unngå for store endringer i konkurranseprogrammet.

– Som prinsipp vil vi etterkomme ønsker og krav fra nasjonale myndigheter eller WHO (Verdens Helseorganisasjon). Det betyr at alle endringer eller tiltak vi gjør vil ta utgangspunkt i ønskene til nasjonale myndigheter, sa kommunikasjonsdirektør i IBU, Christian Winkler, til VG for noen dager siden.

Han har ikke svart på VGs henvendelser tirsdag kveld.

PS! I Nove Mesto i forrige uke var det totalt 564 personer som var akkreditert. Det er 64 flere enn det FHI «anbefaler».

Publisert: 10.03.20 kl. 20:23

Mer om Vintersport Skiskyting

Fra andre aviser