Eckhoff vant: – Nå vet jeg bitte litt om hvordan Thingnes Bø har hatt det

Tiril Eckhoff (29) vant for første gang i Ruhpolding og overtok samtidig ledelsen i verdenscupen.

Eckhoff har tre poengs ledelse på Dorothea Wierer.

– Jeg har ikke noen målsetning om den gule trøya i år. Det er selvfølgelig gøy, men målet mitt er VM i februar, sier Tiril Eckhoff til VG.

– Jeg tenker ikke så mye på det, men vi får se hvor lenge jeg klarer å beholde den, tillegger hun.

– Er jo overrasket

29-åringen har aldri blitt bedre enn nummer syv sammenlagt i verdenscupen. Nå renner seirene inn. På de siste syv verdenscuprennene har Eckhoff fem førsteplasser.

– Jeg er jo overrasket over at det plutselig fungerer for meg. At det går an å vinne, og at det går an å gjøre det ganske enkelt. Du får mer selvtillit jo bedre du gjør det, og nå er jeg kald nok til å bruke noen ekstra sekunder for å få ned blinkene, forklarer hun.

– Nå vet jeg bitte litt om hvordan Johannes Thingnes Bø har hatt det. Jeg er ikke i nærheten av ham, men jeg skjønner mer.

Sesongens femte verdenscupseier, den 11. totalt, kom etter 10 treff og fantastisk fart i sporet. Eckhoff sto med to tredjeplasser i Ruhpolding fra før, men hadde aldri tidligere vunnet der.

– Et fantastisk løp. Det er helt rått, konstaterer NRK-ekspert Ola Lunde.

– Ett av mine aller beste løp. Både når det gjelder skytingen og det mentale er dette noe av det beste jeg har gjort, beskriver Eckhoff.

Utklasset i sporet

Hanna Öberg gjorde også jobben på standplass, men hun ble knust med nesten 35 sekunder i sporet av Eckhoff. Det samme var tilfellet med Dorothea Wierer som i mål var nesten 37 sekunder bak Eckhoff. De endte som henholdsvis nummer to og tre.

Marte Olsbu Røiseland fikk én bom og endte på en 6. plass.

– Det var tyngre fysisk enn i det siste. Da blir det tøft, sier Olsbu Røiseland.

Ingrid Landmark Tandrevold var sjanseløs etter to bom og falt som en stein på resultatlistene. Thekla Brun-Lie fikk ned alle blinkene og ble tredje beste norske på en 26. plass foran Synnøve Solemdal på 30. plass.

Karoline Knotten skjøt seg bort med to runder.

PS! Herrenes sprint i Ruhpolding går torsdag klokken 14.30

Publisert: 15.01.20 kl. 15:09 Oppdatert: 15.01.20 kl. 18:05

