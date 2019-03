MEDALJERUSH: Her er de norske skiskytterne som sto for den beste norske medaljefangsten siden VM i 2013. Foran fra venstre: Synnøve Solemdal, Tiril Eckhoff, Ingrid Landmark Tandrevold og Marte Olsbu Røiseland. Bak fra venstre: Vetle Sjåstad Christiansen, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø. Lars Helge Birkeland fikk ikke gå søndagens fellesstart og hadde allerede satt seg i bilen hjem til Lillehammer da bildet ble tatt. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Trenerne: Verdens beste skiskyttere blir bedre neste sesong

ÖSTERSUND (VG) Selv om Norge gjorde sitt beste skiskytter-VM siden 2013 og Johannes Thingnes Bø (25) blir «VM-kungen», varsler de norske trenerne at det er mer i vente.

– Jeg gleder meg til neste sesong. Vi har en del å jobbe med og vi skal bli bedre, sier kvinnenes trener Patrick Oberegger etter det norske medaljerushet her i Östersund hvor Norge ble beste nasjon.

Norske medaljer i skiskytter-VM de siste årene: 2019: 5–3–1, Östersund

2017: 0–3–1, Hochfilzen

2016: 4–2–3, Oslo

2015: 1–2–4, Kontiolahti

2013: 8–2–1, Nove Mesto Vis mer vg-expand-down

Med fem gull, tre sølv og én bronse fikk Norge rettet opp fadesen fra Hochfilzen-VM i 2017 hvor man dro hjem uten gull og med «bare» tre sølv og en bronse. Samtidig kan de dra til sesongavslutningen på hjemmebane i Holmenkollen og se tilbake på det beste mesterskapet siden 2013 da Tora Berger og Emil Hegle Svendsen herjet på landsbygda i Tsjekkia.

Under VM i Nove Mesto var det kant inn på det meste, og medaljestatistikken skinte med åtte gull, to sølv og én bronse.

– Dette har vært et veldig bra VM. Vi har vært med og kjempet om medaljer i alle øvelser - selv på fellesstarten var Johannes med inntil siste skyting. Dette er bare helt utrolig. Vi har bare vært litt uheldig med vindforholdene, sier landslagstrener Siegfried Mazet og tenker på fellesstarten hvor Johannes Thingnes Bø ble tatt av vinden på siste skyting og bommet på alt (!) og ble nummer 13, og hvor Tiril Eckhoff tidligere på dagen måtte ut og gå 600 meter ekstra (fire runder) i strafferundene etter vindkastene på standplass.

Likevel sto hun for den beste norske prestasjonen på VMs siste dag og ble nummer fem.

– Jeg ser frem til neste sesong allerede. Vi har en del jobb å gjøre, både med Johannes og de andre, men målet mitt er faktisk at vi skal fremstå som et sterkere lag neste sesong. Jeg har identifisert en del områder hvor vi kan bli bedre, sier Siegfried Mazet.

Det er dårlig nytt for konkurrentene. For Johannes Thingnes Bø har fortsatt muligheten til å vinne absolutt alle disipliner. Han har allerede vunnet verdenscupen sammenlagt.

– Har vist styrke

Men «gullgutten» har flere på laget. Norge vinner nasjonscupen for menn og leder for kvinnene. Kvinnene har allerede vunnet stafettcupen - som herrene - og mix-stafettcupen er i boks.

Og nå går turen til Holmenkollen og sesongavslutningen på hjemmebane med seks øvelser denne uken.

– Jeg gleder meg til Kollen. Det har vært et formidabelt mesterskap hvor vi har vist styrke og at dette laget er solid. Jeg tror det blir sterkt i fremtiden også, sier Tiril Eckhoff, som reiser hjem fra Östersund med to gull og en sølvmedalje.

– Vi kan jo bli bedre på ting. Det kan man alltid bli. Den dagen man tror man er ferdig utlært, så er man bare ferdig - ikke utlært. Ikke alt har vært optimalt, selv om vi nådde målet om å bli beste VM-nasjon, oppsummerer landslagssjef Per Arne Botnan i skiskytterforbundet.