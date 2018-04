Hanevold trist etter «Super-Svendsen»-avskjed: - Veldig negativt for norsk skiskyting

Publisert: 10.04.18 13:29

NRK-ekspert og tidligere skiskytter Halvard Hanevold tror Emil Hegle Svendsen (32) kunne ha prestert på toppnivå i mange år fremover.

– Det er veldig negativt for norsk skiskyting at han legger opp, og jeg tror det er mange i norsk skiskyting som har en dårlig dag. Jeg synes det er synd, jeg også, for jeg tror han hadde hatt mer å gi.

Det sier Halvard Hanevold etter at skiskytter Emil Hegle Svendsen gjør som Ole Einar Bjørndalen: legger opp som toppidrettsutøver.

Super-Svendsen bekreftet avskjeden selv på en pressekonferanse mandag .

– At Ole Einar skulle legge opp, har ligget mer i kortene. Han er 44 år og har gått sitt, mens Emil blir 33 i juli. Det er ikke tidlig å gi seg, men han kunne hatt veldig mange gode år igjen. Han kunne lett ha holdt på til OL i Beijing (2022), sier Hanevold.

NRK-eksperten har imidlertid full forståelse for avgjørelsen til Svendsen. Han forklarer at der Bjørndalen er en type som ikke ser det på som et veldig å legge absolutt alt til rette for suksess i sporet, er Svendsen en fyr som også liker livet ved siden av.

Hanevold husker spesielt en episode i Vancouver-OL i 2010. Da var Hanevold 40 år og gikk sammen med Hegle Svendsen på stafettlaget som tok gull.

– Han sa at han ikke skjønte at jeg orket å holde på så lenge og at han selv ikke skulle gjøre det, sier Hanevold, og peker på motivasjonen som grunn til at Hegle Svendsen nå legger opp.

– Etter OL i Sotsji har det gått litt tråere for ham. Det har vært veldig langt mellom seirene, men så fikk han en opptur med OL-bronsen på fellesstarten i Pyeongchang. Den var han nok ganske godt fornøyd med, sier Hanevold.

Det har imidlertid vært nok av suksess for Emil Hegle Svendsen. 32-åringen leverte en solid 6. plass på fellesstarten i sitt første OL (Torino i 2006), og fire OL senere kan han se tilbake på en CV med han fire OL-gull, tre -sølv og én -bronse. «Super-Svendsen» har også notert seg for solide 12 VM-gull.

Hanevold, som var på landslaget med Hegle Svendsen sliter med å begrense seg på spørsmål om hva han kommer til å huske best fra sistnevntes karriere. Hans første VM-gull i 2006, 2010-OL i Vancouver og Sotsji-OL er blant de aller største, ifølge Hanevold.

– Og så må vi ta med jaktstarten i Nove Mesto i 2013. Det var et fantastisk VM der han bare var centimetere foran Martin Fourcade på jaktstarten, sier Hanevold.

Landslagstrener for skiskytterne, Egil Kristansen, er enig i mye av det Hanevold sier.

– Det er ekstremt synd, for Emil er en fin type, og det hadde vært veldig verdifullt å ha ham med videre, sier han til VG, og svarer «ja» på om han tror om «Super-Svendsen» kunne ha holdt på til Beijing-OL om fire år.

– Det tror jeg. Men Emil må være ærlig med seg selv, og hvis motivasjonen ikke er der, så går det ikke, sier Kristiansen.

– Ble du overrasket over avgjørelsen?

– Både ja og nei. Jeg har for så vidt skjønt at Emil har slitt med motivasjonen men har håpet og trodd at det kanskje skulle snu. Dessverre så gjorde jeg ikke det, sier en vemodig landslagstrener.

