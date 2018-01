2006: I Torino for 12 år siden tok Halvard Hanevold bronse og Ole Einar Bjørndalen sølv bak Michael Greis på 20 kilometeren. Til OL i 2018 er Bjørndalen vraket. Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Frykter at Bjørndalen ikke blir å se i verdenscup igjen

Publisert: 15.01.18 19:03

SKISKYTING 2018-01-15T18:03:45Z

Bror Dag Bjørndalen og tidligere lagkamerat Halvard Hanevold tror Ole Einar Bjørndalens (43) karriere nærmer seg slutten etter at han ble vraket fra OL.

– Jeg synes det er greit at han ikke blir tatt ut. Han har ikke prestert godt nok i norsk standard. Men jeg synes det er litt trist. Jeg tror han er skuffet, sier Dag Bjørndalen, selv verdensmester i skiskyting og storebror til Ole Einar.

Mandag ble tidenes vinterolympier Bjørndalen vraket fra lekene i Pyeongchang som ville blitt hans syvende OL. Brødrene har ikke pratet sammen etter at OL-troppen ble kjent, men snakket sammen i helgen.

– Personlig synes jeg det er veldig trist. Jeg hadde ikke vært overrasket om han ble tatt ut med tanke på stafetten, sier Hanevold, NRK-ekspert og lagkompis med Bjørndalen gjennom en årrekke.

Holmenkollen i mars?

Begge tror Bjørndalens enorme karriere går mot slutten.

– Jeg vil ikke spekulere for mye i det, men jeg ser ikke noen automatikk i at vi ser han i verdenscup etter OL. Jeg håper han stiller i Holmenkollen (verdenscupfinale i mars) hvert fall, men vi kan ikke ta det for gitt, sier Hanevold, og legger til at han tror Bjørndalen er skikkelig skuffet og lei seg.

– Han må nesten svare for veien videre selv. Han må kjenne etter om han har mer å gi eller om tiden er inne for å gjøre noe annet. Men jeg tror det er hans siste sesong, sier bror Dag.

Bjørndalen sier selv til TV 2 at motivasjonen ikke blir noe problem og at han vil stille i EM i Polen 25.–29. januar.

– Vi får oppsummere når sesongen er over, hvilken vei jeg går videre. Jeg har ikke tatt noen avgjørelse på det, sier hovedpersonen til kanalen.

På verdenscup-mulighetene etter OL svarer han:

– Det har jeg ingen anelse om. Jeg vet ikke hva som skjer. Mye tyder på at det blir vanskelig å gå seg inn.

Selv ringte Bjørndalen til toppidrettssjef Tore Øvrebø og sa han var uenig i uttaket.

– Mer enn det vil jeg ikke si om samtalen, sa Øvrebø til VG og kalte vrakingen vemodig.

Problemer i sommer

Bjørndalen har deltatt i samtlige OL siden 1994 og har tatt åtte gull, fire sølv og en bronse.

– Det blir veldig rart. Han har vært en pioner innenfor skiskyting og løftet idretten fra å være en «B-sport» til å bli den mest populære TV-idretten. Tidenes største skiskytter, slår Hanevold fast.

– Jeg synes OL-komiteen burde gitt plass til han som tidenes vinterolympier uten at det gikk utover den nasjonale kvoten. Så mye har han gitt skiskytingen og vinteridretten. De burde vært så rause, sier storebror Dag Bjørndalen.

Det er kjent at Bjørndalen trøblet under oppkjøringen før sesongen, men ikke hvor alvorlig problemene skal ha vært.

– Han mistet en del trening i sommer. Han må fortelle om det selv. Uansett har karrieren hans vært enorm, sier Dag.