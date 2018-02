Hegle Svendsen misset som ankermann igjen: – Jeg må bare beklage

PYEONGCHANG (VG) Emil Hegle Svendsen (32) sprakk på siste skyting og mistet OL-gullet til Sverige. Også i Sotsji for fire år siden misset han som ankermann på stafettlaget.

Kvartetten Lars Helge Birkeland (30), Tarjei Bø (29), Johannes Thingnes Bø (24) og Emil Hegle Svendsen (32) fikk dermed sølv. Sverige tok et sensasjonelt gull - deres første stafettseier i OL noen gang. Tyskland var over to minutter bak Sverige, men fikk likevel bronse.

Svendsen gikk ut som nummer én på siste etappe også i OL for fire år siden. Den gang endte Norge på 4. plass.

Som i Sotsji fikk han en strafferunde på siste skyting. Denne gang lå han likt med Fredrik Lindström, men kom til slutt i mål 55 sekunder bak svensken.

– Jeg må bare beklage den siste skytingen. Jeg syntes det var fryktelig vanskelig. Det blåser mye, og jeg begynner å bomme. All ære til svensken, som treffer, sa Emil Hegle Svendsen til TVNorge etterpå.

– Jeg kom dårlig i gang med serien med to bom og kom aldri inn i noen god følelse selv om jeg kjempet for hvert eneste skudd. Jeg må bare ta av meg hatten for svensken som klarte det, sier Svendsen som var forbannet da han gikk ut fra siste skyting.

Han mener det er stor forskjell på sprekken på sisteetappen under Sotsji-OL for fire år siden.

– Da var det jo helt svart og vi gikk fra 1. til 4. plass og havnet utenfor pallen. Det var tyngre å takle. I dag tok vi et sølv.

Vant til vind

Eurosport-ekspert Morten Hegle Svendsen ventet på broren i enden av pressesonen. Der tok han broren i hånda og sa «du har reist deg før. Du gjør det igjen».

– Svenskene har ladet opp på den vindutsatte banen i Östersund. Det har gitt resultater, fastslo TVNorges ekspertkommentator Martin Eng, samtidig som svenskekongen jublet på tribunen. Vinden i Pyeongchang satte nemlig sitt klare preg på stafetten.

– Jeg er fornøyd med sølv. Det er min første internasjonale medalje, sa Lars Helge Birkeland på TVNorge etterpå.

– I dag er sølv bra. Vi kunne endt utenfor pallen som Frankrike, sa Emil Hegle Svendsen.

Frankrike var en av favorittene, men forsvant ut allerede på første etappe: Startmannen Simon Desthieux fikk to strafferunder på stående og gikk ut som nest dårligste lag.

Norges startmann Lars Helge Birkeland slet etter andre skyting og tapte mye. Tarjei Bø på andre etappe overtok som nummer fire, 24,5 sekunder bak ledende Tyskland.

Bø hadde tre bom på liggende, men Norge slapp med skrekken da han satte inn de tre ekstraskuddene.

På den stående skytingen ble tyske Benedikt Doll, som lå klart i tet, tatt av vinden. Tarjei Bø klarte igjen å ro seg i land med tre ekstraskudd.

Han sendte bror Johannes Thingnes Bø ut på tredje etappe som nummer fire, 31 sekunder bak ledende Tsjekkia. Den gode nyheten var at både Tyskland og Frankrike lå bak. Martin Fourcade overtok i en håpløs posisjon og mislyktes så i forferdelig vind.

Lillebror Bø hadde en fantastisk liggendeserie og lå plutselig helt der framme, rett bak tsjekkiske Jaroslav Soukup.

Han gikk rett i tet, klarte seg med ett ekstraskudd på stående - og kunne sende Emil Hegle Svendsen ut i ledelse, tett fulgt av Sverige og 13,7 sekunder foran Tysklands Simon Schempp.

– Det er ikke slik at Emil blir noen synder her. Den vinden er vanskelig og jeg tror ikke jeg hadde gjort det noe bedre selv. Vi gjør vårt beste, og sølv var det vi klarte i dag, sier Thingnes Bø til VG.

– Det er ingen brede smil her etter sølvet, er dere for seiersvante?

- Ja, litt. Nå går vi fra kun gull er godt nok til at medalje er bra. I VM i fjor var vi milevis unna pallen (8. plass). Det skal vi ikke glemme.

Norge hadde på forhånd vunnet to av de fire siste OL-stafettene (2002 og 2010).