OL-GULL: Jevgenij Ustjugov (t.h.) var med på Russlands gullkvartett i OL i Sotsji. Nå er han mistenkt for doping. De tre andre er fra venstre Anton Shipulin, Dmitrij Malysjko og Aleksej Volkov. Foto: Lee Jin-man / AP

60 russiske skiskyttere gjenstår på WADA-liste

SKISKYTING 2018-09-08T16:05:12Z

Det internasjonale skiskytteforbundet (IBU) har den siste tiden startet saker mot fem russiske skiskyttere. Etter det VG forstår er det fortsatt 60 navn igjen på listen som IBU fikk fra WADA (Det internasjonale antidopingbyrået).

Publisert: 08.09.18 18:05

WADA sikret seg en intern russisk database over dopingtester i november 2017. Endelig begynner de å se fruktene av det: De fem nye skiskyttersakene skal alle være hentet fra denne basen.

Talskvinne i WADA, Maggie Durand, bekrefter overfor VG at omtrent 60 særforbund fikk meldinger den gang om mulige russiske dopere. Etter det VG erfarer handlet det om i alt 350 utøvere, 65 av dem fra skiskyting. Mange skal også ha vært fra langrenn.

Til tross for at det har gått ni-ti måneder siden WADA distribuerte disse opplysningene videre til særforbundene, er de fem skiskytterne foreløpig de eneste som det er åpnet dopingsak mot.

WADAs talskvinne fastslår at de kommer til å vurdere sakene uavhengig av hva de enkelte særforbundene kommer frem til. I det ligger det en trussel om at WADA vil aksjonere om ikke de internasjonale særforbundene, som IBU, gjør det.

Slik uttrykker WADA-talskvinnen seg i en epost til VG:

– I november 2017 sikret WADAs etterretnings- og etterforskningsavdeling seg Moskva-laboratoriets informasjonsstyringssystem (LIMS), som inneholder alle testdata fra januar 2012 til august 2015. I desember de LIMS-data til internasjonale sæforbund, IOC og den paralympiske komité.

Durand skriver at særforbundene senere har fått ytterligere informasjon fra LIMS. Nå avventer altså WADA hva særforbundene bestemmer seg for. Men Durand fastslår:

– WADA vil gjennomgå alle sakene og, om nødvendig, utøve sin uavhengige rett til å appellere til Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

Den kjente varsleren Grigorij Rodtsjenkov har allerede snakket om tilfeller der det var positive prøver, men at prøvene «forsvant» og utøverne aldri ble straffet. Gjennom LIMS-basen fikk WADA nye opplysninger i slike saker.

I november 2017 fikk altså WADA tilgang til det såkalte LIMS-systemet. Dokumentene ble lekket av en varsler (ikke Rodtsjenkov) etter at russiske myndigheter avslo å dele informasjonen med WADAs etterforskere.

I dokumentene finnes informasjon om tusenvis av dopingtester gjennomført av russiske myndigheter på russiske utøvere.

Kilder forteller til VG at det er opplysningene i denne basen som er grunnlaget for at fire russiske skiskyttere sist uke fikk opprettet nye dopingsaker. Russiske media har navngitt OL-gullvinnerne Jevgenij Ustjugov og Svetlana Sleptsova som to av de fire.

Kongressen i Det internasjonale skiskytterforbundet avviste fredag Russlands søknad om å få tilbake fullt medlemskap. Men til tross for at internasjonalt dopingregelverk nekter Russland fullt medlemskap, på grunn av at de ikke har et godkjent nasjonalt antidopingarbeid, skal 20 av 51 representanter på kongressen ha stemt for at russerne igjen skal få fulle rettigheter.

Russland skaffet seg økt innflytelse på IBU-kongressen ved at flere russere representerte andre land, alle tidligere sovjet-stater. Viktor Majgurov representerte Hviterussland, mens den omdiskuterte Aleksander Tikhonov representerte Georgia.

Leder for Antidoping Norge, Anders Solheim, sa til VG fredag at den viktigste saken i internasjonal idrett nå er at Russland selv frigir all informasjon og at ikke landets dystre dopingregime de siste årene, feies under teppet.