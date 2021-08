GIKK PÅ EN SMELL: Sturla Holm Lægreid, her i Holmenkollen under fjorårets skishow, kom aldri til start på Blink-festivalen. Foto: Jostein Magnussen

Lægreid fikk startnekt: − Jeg gjorde en nybegynnerfeil

Trenerne tok avgjørelsen som innebar at en sliten Sturla Holm Lægreid (24) ikke fikk gå et eneste renn under Blink-festivalen.

Av Jostein Magnussen

24-åringen hadde gledet seg stort til å delta på Blink skifestival i Sandnes, men kom aldri til start.

– Det var kjipt, sier han til VG.

En landslagssamling i Holmenkollen i forkant ødela for mannen som overrasket mange da han kom hjem med fire gull fra skiskytter-VM i Pokljuka i februar.

– Jeg ble for ivrig under et testløp i Holmenkollen. Meningen var at vi skulle gå kontrollert under det som ble en fellesstart. Jeg valgte å henge på Johannes (Thingnes Bø) og de andre som er hvassere på rulleski. Det fikk jeg betale for, innrømmer Lægreid.

24-åringen hadde en «god hardøkt» under et motbakkeløp, men neste hardtøkt skulle være kontrollert.

– Jeg gjorde en nybegynnerfeil og gikk med høyere intensitet enn man skulle. Hadde jeg vært på hugget hadde jeg skjønt at jeg burde hvile. Vi har vært flinke til å trene riktig i hele sommer. Det ligger i ryggmargen å følge intensiteten på trening. Men sånn er det når man plutselig går i et felt igjen og det er «action» og du får konkurransefølelsen. Da blir du «gearet».

VM-KONGE: Lægreid tok fire gull i skiskytings-VM i vinter. Foto: Primoz Lovric

Til tross for at det gikk dårlig på hardøktene og at Holm Lægreid var sliten og på «minusssiden», var han innstilt på å stille til start under Blink skifestival.

– Jeg tenkte at jeg skulle pushe meg gjennom noen konkurranser slik vi gjør vinterstid. Jeg hadde veldig lyst til å gjøre det bra på Blink og hadde familiemedlemmer som skulle se på. Samtidig var kroppen sliten og ville ikke gjøre det jeg ba den om.

– Hvem tok avgjørelsen om at du ikke fikk delta?

– Den var det trenerteamet som tok. De så at jeg ikke var helt i slag. Det var en voksen avgjørelse og den rette, fastslår Lægreid.

– I verste fall ville jeg ha blitt så sliten at jeg ikke hadde blitt klar til oppholdet i høyden. Det ville fått konsekvenser for resten av sesongen.

Klok av skade har Holm Lægreid tatt det med ro den siste tiden, men han håper å lure inn en hardøkt før skiskytterne allerede mandag drar på høydeopphold til Seiser Alm (Italia) og deretter til Obertilliach (Østerrike).

– Jeg har fått roet ned og kjenner at kroppen er på vei tilbake igjen.