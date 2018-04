I TENKEBOKSEN: Ole Einar Bjørndalen, her fotografert på feriestedet på Beitostølen i forbindelse med ski- og utstyrstesting for noen år siden, vil dele sine framtidsplaner tirsdag. Foto: Jostein Magnussen

Bjørndalen søkte råd i påsken – nå har han bestemt seg om fremtiden

En hemmelighetsfull Ole Einar Bjørndalen (44) har brukt den siste tiden til å bestemme seg for hva han skal gjøre videre.

Skiskytteren dro rett fra verdenscupavslutningen i russiske Tjumen til påskefeiring med storfamilien her i Norge. På feriestedet på Beitostølen samlet Ole Einar Bjørndalen og kona Darja Domratsjeva familie fra både Minsk i Hviterussland og Simostranda.

På «hytta» har over 20 personer fra øst og vest vært samlet i påsken. Bjørndalen kom mandag før påske, og først tirsdag reiser han til Simostranda hvor han har innkalt til pressekonferanse på «hjemmebane» på klubbhuset til Simostranda Idrettslag for å fortelle om sine planer for fremtiden.

Familiepåske

På Beitostølen har han hatt god tid til å tenke og ikke minst diskutere med de personene rundt ham som han har støttet seg på i en årrekke.

– Jeg har ikke hatt noe familieråd, men under oppholdet har jeg har fått snakket med de som pleier å være involvert når jeg skal ta viktige avgjørelser, sier Bjørndalen hemmelighetsfullt til VG.

Denne sesongen har han og kona Darja kjørt sitt eget treningsopplegg. Mens 44-åringen «bare» har en 12. plass som beste resultat og innrømmet at han gikk på en smell etter OL-vrakingen, var Domratsjeva nær ved å vinne verdenscupen sammenlagt. Om hun ikke hadde stått over fire renn var det nok hun som hadde hentet hjem «kula» til skiskytterfamilien.

Må endre sesongoppkjøringen

Det kan godt hende at veteranen har lyst å prøve det opplegget én sesong til. Det passer ham, Darja og datteren Xenia godt. I så fall må han gjøre en justering i de vante forberedelsene fordi det trolig kreves en formtopp allerede i sesongåpningen på Sjusjøen. Med gode resultater i den nasjonale åpningen kan han få sjansen til å gå verdenscup og kvalifisere seg til VM i Östersund.

Om det er det Ole Einar Bjørndalen ønsker, vel å merke.

Skulle han velge å gi seg, er han i godt selskap. På den lange listen over skiskyttere som legger opp etter denne sesongen finner en blant andre:

Hilde Fenne, Marie Dorin Habert, Florian Graf, Lowell Bailey, Tim Burke, Jean Guillaume Beatrix, Jaroslav Soukup og Julia Ransom.

