VALGTE Å GÅ I RUSSLAND: Martin Fourcade (t.v.) og Johannes Thingnes Bø knivet om sammenlagtseieren i verdenscupen og valgte å gå i Tymen. De fikk hvert sitt trofé etter delt seier i sprintcupen. Foto: Sergei Grits/AP

Russland «strøket» fra skiskytterkartet - Ola Lunde: Brutalt

Publisert: 05.06.18 22:17

De neste to årene får ikke russerne arrangere et eneste internasjonalt skiskytterrenn.

Russerne er rett og slett strøket fra skiskytterkartet.

De to kommende sesongene skal det arrangeres 20 verdenscup-uker og 18 på det nest øverste nivået, IBU-cup. Ingen av rennene går på russisk jord.

Da styret i det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) bekreftet terminlisten denne uken var verken Tjumen eller Khanty-Mansijsk på oversikten over arrangørsteder for de neste to sesongene.

Det skyldes at det russiske forbundet fortsatt ikke er fullt medlem av IBU og har et midlertidig medlemskap. Avgjørelsen må også ses i lys av det som skjedde før sesongavslutningen i Tjumen hvor flere land som USA, Canada, Tsjekkia, Ukraina samt enkeltløpere fra Sverige boikottet verdenscupløpene i protest mot at IBU lot Russland arrangere rennene tross avsløringene av systematisk dopingjuks.

– Det er tydelig at det styret som fungerer i IBU nå vil statuere et eksempel og straffe russerne ut i fra det som er kommet frem. Det er ingen tvil om det, fastslår Ola Lunde.

– Det er brutalt og tøft, men poenget er at det har vært så mye systematisk doping i Russland at man må slå ned på det for å få en endring. Dette må være tungt for russisk skiskyting som er den desidert viktigste vinteridretten i Russland. Ingen skjønner hvor stort denne idretten er der borte, sier NRKs skiskytterekspert.

Kollen x 2

Russerne har de siste årene arrangert både sommer-VM, verdenscup og IBU-cup. Når de igjen får arrangere et internasjonalt skiskytterrenn blir opp til kongressen i IBU å avgjøre.

– Så skal vi huske på at russiske utøvere fritt kan konkurrere i alt av renn inkludert VM, minner Ola Lunde om.

IBUs kommunikasjonsdirektør Christian Winkler har ikke svart på VGs henvendelser.

PS! Holmenkollen er siste stopp i verdenscupsirkuset både den kommende (18.- 24. mars 2019) og den neste sesongen (16. - 22. mars 2020).

DETTE ER NESTE SESONGS VERDENSCUP 1. Pokljuka (Slovenia)

2. Hochfilzen (Østerrike)

3. Nove Mesto (Tsjekkia)

4. Oberhof (Tyskland)

5. Ruhpolding (Tyskland)

6. Anterselva (Italia)

7. Canmore (Canada)

8. Salt Lake City (USA)

9. Östersund (Sverige), VM

10. Holmenkollen (Norge)