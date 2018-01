Ny seier for Thingnes Bø: - Det er utklassing

Publisert: 19.01.18 15:08

SKISKYTING 2018-01-19T14:08:17Z

Selv med én bom viste Johannes Thingnes Bø klasse og tok sesongens syvende verdenscupseier.

Tøffe og ujevne vindforhold gjorde dagens sprint i Anterselva til en ren bingo. Vinden ødela for Thingnes Bø på første skyting, men på stående var 24-åringen heldigere og leverte en rask, prikkfri serie i kjent Bø-stil.

Dermed ble det nok en duell med Martin Fourcade - som i Ruhpolding sist helg . Franskmannen skjøt feilfritt, men ble knust i sporet av Thingnes Bø i dag.

Tyske Arnd Peiffer ble nummer tre.

Det mest oppsiktsvekkende var kanskje farten i sporet til Thingnes Bø. Han slo Fourcade med 36 sekunder på 7,5 kilometer.

– Det er utklassing! Jeg trodde ikke jeg skulle gå så bra, men jeg må ha hatt fantastiske ski, sier Thingnes Bø til NRK.

– Jeg gikk bra på ski i dag og hadde et knallbra løpsopplegg med krefter hele tiden. Det var bare om å gjøre å gå best mulig teknisk. Da fløt det veldig godt. Jeg var sliten i Ruhpolding, men det er befriende at jeg er tilbake i slag igjen.

Stolt storebror

Tarei Bø - på en skuffende 22. plass i dag etter tre bom - har etter hvert blitt vant til å skryte av lillebroren.

– Han har blitt en kald fisk med årene. Jeg er stolt storebror, sier Tarjei Bø til NRK.

– Fourcade hater nok å bli satt på plass av en ungfole som Johannes, men han har kommet for å bli nå - og den duellen er nok artig for folk å følge med på, sier han.

Lars Helge Birkeland overrasket mange på sprinten. Han skjøt 10 treff og hadde brukbar fart i sporet. Han tok en 6. plass og ble nest beste nordmann. Hans beste plassering i verdenscupen er en 4. plass på normalen, og dagens resultat betyr trolig at 29-åringen også får sjansen til å gå sprint/jaktstart i OL.

Emil Hegle Svendsen skjøt seg bort og endte på en 32. plass. Det mest skuffende for veteranen må være farten i sporet. Han er hele 1.19 bak Thingnes Bø. 20 andre gikk fortere i dag.

Erlend Bjøntegaard ble nummer 36, Henrik L´Abeé-Lund 38. Dermed var det ingen av dem som benyttet sjansen til å gjøre OL-sprint-uttaket vanskelig for trenerne.

Fakta TOPP 5 I ANTERSELVA 1. Johannes Thingnes Bø (1)

2. Martin Fourcade (0) +12,8

3. Arnd Peiffer (0) + 42,2

4. Anton Sjipulin (1) + 46,3

5. Emilien Jacquelin (0) +53,7