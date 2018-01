TØFF TID: Ole Einar Bjørndalen har hatt tunge dager etter at han ble vraket til OL. Foto: Magnussen, Jostein

Bjørndalen gikk på smell etter OL-vrakingen – greide ikke å gjennomføre planlagt trening

Publisert: 25.01.18 14:56

En dønn ærlig Ole Einar Bjørndalen (43) innrømmer at de to siste ukene etter OL-vrakingen har vært tøff å komme gjennom.

– Det har vært mer krevende enn jeg hadde sett for meg, både mentalt og praktisk. Det har vært dager hvor det har vært tungt å være i bevegelse, innrømmer skiskytterstjernen overfor VG.

Skuffelsene har vært mange, og de har kommet tett denne sesongen – en sesong hvor alt har handlet om å kvalifisere seg til sitt syvende OL.

I stedet har 43-åringen i løpet av to uker opplevd å bli vraket til OL og utelatt til verdenscuprennene i Anterselva.

Bjørndalen innrømmer at han har vært nødt til å ta en timeout.

– Jeg har blitt litt utladet og har ikke klart å gjennomføre den planlagte treningen. Det er mye som har skjedd og det har kostet energi, det må jeg innrømme.

– Du har jo alltid hatt et fokus på deg på grunn av den posisjonen du har hatt i denne sporten. Ble det ekstra mye nå?

– Ja, dette har vært en annerledes situasjon enn det jeg har vært borti før. Det har vært krevende med stor pågang både fra media og folk som har engasjert seg.

Ikke i vater

– Hva har vært mest utfordrende?

– Jeg ønsker ikke å si så mye mer om det. Men når ikke hodet og kroppen er på «stell», så er det heller ingen god idé å konkurrere. Du må være i vater. Er du ikke det, så er det ingen vits, sier Bjørndalen og forklarer hvorfor han trakk seg fra EM.

Han hadde nemlig «fryktelig lyst» til å gå EM denne uken. Men når ikke kroppen spiller på lag, var det ingen vits å stille til start.

– Jeg har fått trent, men det har vært dager hvor det ikke har vært så smart å trene. Andre dager har jeg trent litt. Jeg har uansett ikke fått optimale forberedelser med en hardøkt på forhånd. Da er det ingen vits i å gå EM. Det er tross alt et mesterskap og jeg har aldri deltatt i noe mesterskap uten å være ordentlig «preppa». Da var det min vurdering at det er bedre at andre får gå, sier han.

De siste ukene har det vært godt å ha kona Darja Domratsjeva og datteren Xenia rundt seg.

– Er oppe av grøften

– Det har vært en fordel. Uten dem hadde dette vært enda tøffere. De har vært helt fantastiske, sier en ærlig Bjørndalen og legger til:

– Men jeg er oppe av grøften nå. Dagen i dag og gårsdagen har vært de to beste dagene jeg har hatt på to uker.

Nå er Bjørndalen og kona Darja Domratsjeva hjemme i Obertilliach. Etter at 43-åringen i dag tidlig bestemte seg for å droppe EM, dreies alt fokus nå på Darja, slik at hun skal få et godt mesterskap i Sør-Korea.

Allerede 31. januar reiser de to til Sør-Korea, hvor Bjørndalen blir en del av team Hviterussland, men først og fremst en vesentlig del av «team Bjørndalen».