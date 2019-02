GULTRØYA TRUMFER: Johannes Thingnes Bø gjør alt for å vinne verdenscupen sammenlagt denne sesongen. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Frykter kanadisk sprengkulde for Thingnes Bø & co.: – Kan fort bli problemer

Mens erkerival Martin Fourcade lader opp til VM i ro og mak hjemme i Frankrike, reiser Johannes Thingnes Bø over Atlanterhavet for å konkurrere. NRK-ekspert Halvard Hanevold finner mange minuser med den planen - ikke minst på gradestokken.

– Johannes tenker nok nå at det beste hadde vært å ikke dra til Canmore og Salt Lake City, men han vil så gjerne vinne verdenscupen sammenlagt. Han tar en sjanse inn mot VM, og Martin Fourcade kan ta innpå med et mer optimalt opplegg, sier NRK-eksperten.

Denne helgen har skiskytterne reist til kanadiske Canmore for å gjennomføre den første av to verdenscuphelger på den andre siden av Atlanterhavet. Tidsforskjellen er stor, og temperaturene har vært under 30 minusgrader i dagene inn mot rennene i Canada.

Trener Siegfried Mazet er klar på at de må være ekstra forsiktige i den kalde Canmore-lufta.

– Det hadde vært tryggere å bli i Europa, men det hadde vært arrogant å stå over to verdenscuphelger. Nå er det viktigste å ikke bli syk, og jeg håper at arrangøren er forsiktige når det gjelder kulden. Det kan fort bli problemer med lungene og luftveien i disse temperaturene, og vi har ikke råd til tabber, sier han på telefon fra Canada.

Kanadiske myndigheter har nemlig sendt ut varsel om ekstrem kulde i blant annet Canmore-området , og at kald vind kan før til effektive kuldegrader helt ned mot 40-tallet til og med torsdag. Helgen blir neppe særlig mildere - meteorologene varsler temperaturer på rundt 25 grader både lørdag og søndag.

– Med tanke på det opplegget som er der borte over to helger, er det ganske stor sjanse for å bli syk. Kulden, tidsforskjellen og reisebelastningen gjør at det er mange minuser for de som velger å reise over. Det er en ganske hard belastning, mener Hanevold.

Og mens Johannes Thingnes Bø er med over, har bror Tarjei Bø og erkerival Martin Fourcade blitt igjen i Europa for å sikte inn formen til VM i Östersund, som starter 6. mars. Sistnevnte skrev nylig på Facebook at han «ikke kjenner seg selv igjen», og også Tarjei Bø er misfornøyd med formen.

Lillebror Bø er imidlertid sikker på at det er verdenscupen han prioriterer denne sesongen. Han leder med hele 282 poeng på Fourcade, som altså ikke skal gå de to neste verdenscuphelgene.

– Målet er å vinne gultrøya. Det er det eneste jeg tenker på, det eneste jeg drømmer om. VM betyr ingenting i forhold til verdenscupen totalt, har han sagt til TV 2.

PS! Det er tre konkurranser i Canmore kommende helg, med normaldistanse torsdag 7. februar, stafett lørdag 9. og fellesstart søndag 10. Alle rennene går på kveldstid norsk tid.