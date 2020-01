TRENER KINESERNE: Ole Einar Bjørndalen på trening med sine kinesiske skiskyttere i Östersund i desember. Nå skal han til VM for første gang som trener. Foto: Jostein Magnussen

Bjørndalens landslag var på vei til Kina – måtte snu

Ole Einar Bjørndalen (46) og hans kinesiske skiskytterteam var på vei til flyplassen for å dra til Kina da kontrabeskjeden kom: Bli i Europa, dere får ikke lov til å reise.

Utbruddet av coronaviruset fører nemlig til at arrangørene valgte å utsette den 14. utgaven av Kina-lekene for vintersport som skulle arrangeres i Hulun Buir i det Indre Mongolia nå i starten av februar.

Dit var landslagssjef Ole Einar Bjørndalen, hans støtteapparat og alle skiskytterne på vei.

– Vi var på vei til flyplassen i München da kontrabeskjeden kom. Vi stoppet alle fire bilene, så kom teamlederen og fortalte at nå får vi ikke lov til å reise til Kina, sier Bjørndalen til VG.

Selv hadde han ingen betenkeligheter med å dra siden de skulle til det Indre Mongolia. Hans bekymringer var knyttet til alt annet enn coronaviruset.

– Kulden var den største bekymringen. Det var meldt mellom 18 og 29 minusgrader. Da er det ikke bra å skulle gå seks renn på åtte dager – et mer omfattende program enn i et verdensmesterskap – og så reise rett til VM for å konkurrere der. Belastningen på de beste utøverne ville blitt ødeleggende som oppladning til et VM. Da tror jeg ikke at vi hadde sittet igjen med noen talenter til våren.

Nå slipper man to døgn på reisefot og andre tidssoner før VM-starten 13. februar.

Reiseforbudet gjør at landslagssjefen til de kinesiske skiskytterne må improvisere og kaste om på VM-planene. Ole Einar Bjørndalen har ingen problemer med å ta i bruk en «plan B».

Hotell-trøbbel

– Det er jo egentlig en plan A, for nå kan vi forberede oss maksimalt til VM.

Helt perfekt kan det ikke bli. Kineserne får ikke lagt inn noe høydeopphold før VM siden alt av bosteder er booket i regionen som omgir Anterselva.

– Nå har vi forberedt oss i Hochfilzen før vi nå dro til Ruhpolding etter at vi måtte avlyse Kina-turen. Her er det fine forhold og vi blir værende til VM starter.

Til Anterselva kommer Bjørndalen og Kina med tre kvinnelige utøvere og to herrer. Det blir 46-åringens første som trener.

– Reiseforbudet var en fordel for skiskytterfremtiden til dette landslaget, at vi kunne bli igjen i Europa, sier Ole Einar Bjørndalen.

Publisert: 30.01.20 kl. 16:41

