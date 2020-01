TRE PÅ RAD: Her har Martin Fourcade akkurat gått inn til en ny seier. Foto: Matthias Schrader / AP

Fourcade vant - takker «pappa» Thingnes Bø for selvtilliten

Martin Fourcade (31) fortsetter å herje i fraværet til Johannes Thingnes Bø. I dag tok franskmannen sin tredje verdenscupseier på rad.

For mens Thingnes Bø og kona Hedda ble foreldre til en gutt tirsdag, har Fourcade benyttet sjansen til å øke ledelsen i verdenscupen i skiskyting.

Etter 10 treff på sprinten i Ruhpolding i dag og god fart i sporet - tredje raskest - har franskmannen nå økt verdenscupledelsen til nordmannen. Nå er den på 73 poeng.

– Jeg er fornøyd. Det var litt tøffere enn jeg forventet. Johannes sitt fravær har hjulpet meg med å få tilbake selvtilliten, sier Martin Fourcade til NRK.

Fourcade ser ut til å vinne foran landsmannen Quentin Fillon Maillet og tyske Benedikt Doll.

For nøyaktig ett år siden var det Johannes Thingnes Bø som vant sprinten i Ruhpolding, 7,9 sekunder foran Tarjei Bø. I dag var storebror Bø ikke i nærheten. Tre bom ødela alt for Bø som har vært satt tilbake på grunn av sykdom i julen.

Vetle Sjåstad Christiansen har også hatt problemer, men med børsa. Før rennene har han byttet løp, og med én bom i dag ser det ut til å holde til en 4. plass. 27-åringen nærmer seg VM-formen. I sporet var det ingen som var raskere enn Sjåstad Christiansen.

– Det er bedre å bli nummer fem eller fire, for det er et steg nærmere pallen. Med Johannes hjemme på fødestua hadde jeg en sjanse til å vinne, men da bommen kom ble det umulig. Jeg legger meg med et smil om munnen uansett, sier Sjåstad Christiansen til NRK.

For Erlend Bjøntegaard og Johannes Dale ble to bom for mye på en sprint hvor man måtte skyte feilfritt for å hevde seg. Bjøntegaard ser ut til å bli nummer 19, Dale nummer 26 - på plassen foran Tarjei Bø.

