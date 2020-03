HEKTISK: Etter at italiensk politi gjennomførte en razzia mot Aleksandr Loginov (bildet), var han i sentrum for medias interesse i Anterselva-VM. Foto: Berit Roald

Lite sannsynlig at Loginov kommer til Kollen

Italiensk politi slo til mot Aleksandr Loginov (28) i VM. Nå sier landslagstreneren at den russiske skiskytteren med «99 prosent sikkerhet» ikke kommer til verdenscupen i Oslo. Grunnen skal være Kollen-publikumet.

Nå nettopp

I verste fall kan arrangementet i Holmenkollen neste uke bli avlyst grunnet coronaviruset. Og om russerne vil tenke annerledes om rennene kommer til å gå uten publikum, er uklart.

– Er det avgjort at Loginov ikke drar til Holmenkollen? Spør avisen Sport Dnjen-za-Dnjom.

– Med 99 prosent sikkerhet, svarer landslagstrener Anatolij Khovantsev.

Loginov er allerede på plass i Kontiolahti, der ukens verdenscuprenn går. Men han fortsetter altså ikke til Oslo, om vi skal tro landslagstreneren. I helgen snakket Khovantsev om dette til TV-kanalen Matj TV:

– Han kan komme til å droppe Holmenkollen. Grunnen: Psykologi. På grunn av feil oppførsel fra den norske tribunen, som pep mot ham i Anterselva. Tyskerne gjorde også det. Hvis han sier nei til å delta, så vil jeg forstå det.

les også Tiril Eckhoff slo tilbake etter VM-fadesen: – Vært skikkelig utladet og deppa

Loginov tok gull på VM-sprinten i Anterselva. Tarjei Bø som kom på fjerdeplass langet ut mot russeren i pressesonen etter løpet.

– Det er litt tøft når det går så utover oss. Det er tøft når en får fjerdeplass og vinneren har dopet seg med EPO. Da har man ikke bare vært uheldig, men gjort det med bevisst overlegg, sa han og siktet til at Loginov tidligere har vært utestengt for doping.

I VM ble det altså gjennomført en politirazzia mot Loginov og hans personlige trener etter at han tok sprintgullet, før stafetten.

– Om han skal gå ut og bevise at han ikke lar seg knekke? Det har også sin logikk. Vi hadde en idé om å trekke hele laget fra fellesstarten i VM til støtte for Sasja (Loginov). Loginov ba om at vi ikke skulle gjøre det. Nå er det han som bestemmer hva han skal gjøre. Han har rett til å bestemme det selv, sa Khovantsev.

Men Aleksandr Loginov selv sa noe helt annet til Matj TV, gjengitt av sports.ru:

– Når noen sier at jeg ikke vil dra til Oslo på grunn av forholdet til det norske publikumet, er det - selvfølgelig - ikke sant. Hvis jeg ikke går i Oslo, så skyldes det utelukkende hensynet til min egen helse.

les også Thingnes Bø overtok sammenlagtledelsen fra Fourcade etter fransk smørebom

Aleksandr Loginov valgte selv å trekke seg fra fellesstarten i VM.

– De var på politistasjonen til klokka ett på natten. Hele dagen hadde han mas med kameraer og nettsteder og alt sammen. Dette gir deg ikke styrke, for å si det mildt, uttaler skiskytterpresident Vladimir Dratsjov til RIA Novosti.

Under politirazziaen den 22. februar - bare timer før VM-stafetten, direkte rettet mot Loginov og hans personlige trener Aleksandr Kasperovitsj - ikke resten av det russiske VM-laget i Anterselva, ble Loginov blant annet fratatt telefon og datamaskin.

– Tilsynelatende prøver de å få fart på prosessen med at jeg avslutter karrieren. Hvis alle får det bedre da, er det snart nødvendig å gjøre det. Jeg er ikke lenger ung, og kanskje noen vil føle seg mer komfortable med at jeg legger opp, uttalte Loginov selv til Russia Today i helgen.

Publisert: 11.03.20 kl. 09:59

Mer om Skiskyting

Fra andre aviser