TIL TOPPS: Tarjei Bø (t.v.) jubler når Johannes Thingnes Bø klatrer øverst på seierspallen etter sprinten i Östersund. Til høyre russiske Matvej Eliseev som ble nummer tre. Foto: Jostein Magnussen

Tarjei Bø lover broren «gullkamp» hver eneste helg

ÖSTERSUND (VG) I helgen gikk Johannes Thingnes Bø (26) på seierspallen for 70. gang i verdenscupen. Nå lover Tarjei Bø (31) å gi broren tøffere konkurranse.

Det har han sagt før, men nå spiller kroppen på lag, og det er bare Johannes Thingnes Bø og Martin Fourcade som er raskere på ski enn 31-åringen.

– Forrige sesong hadde jeg jo noen 2. plasser bak Johannes. Så målet i år er å kunne kjempe mer med han og Martin Fourcade på enkeltløp. Ikke bare nå og da, men hver eneste helg. Det lover bra, sier Tarjei Bø, som bare ble slått av lillebror på søndagens sprint her i Östersund.

Han tror ikke broren skvetter selv om Tarjei Bø nærmer seg og nå går nesten like fort som verdens raskeste skiskytter.

– Han er rå

– Han er nok glad for det. Vi er et usedvanlig godt team og nyter hverandres suksess. Det er en styrke for oss begge, og så har jo jeg litt lyst til å yppe meg. Jeg tror han vil at jeg skal nærme meg, faktisk.

31-åringen slutter ikke å la seg imponere av lillebroren.

- Han vet hva som skal til for å vinne, så er han skrudd sammen på den måten at han gjør akkurat nok for å klare det. Det ser du gang på gang. Ofte når han bommer på liggende skyting, så treffer han på stående og omvendt. Det er en veldig styrke at han får marginene på sin side. Det er ikke tilfeldig. Han er rå og liker å være i nuet. Det er en meget bra egenskap.

Dette sa Bø-brødrene etter triumfen på sprinten:

Beskjeden fra seiersmaskinen Johannes Thingnes Bø er denne:

– Jeg er lettet over å ha vunnet fordi jeg har ikke hatt den tryggheten som jeg hadde før ved inngangen til sesongen. Jeg tror det skal være mulig å heve seg et par hakk slik at man føler seg litt «rå». Så er det jo sterkt å komme i form omtrent den dagen verdenscupen begynner, sier 26-åringen og ler.

Han har lagt bak seg en sesong med ekstra fokus på den liggende skytingen. Det førte treffprosenten opp fra 85 til 93. På stående skyting falt treffprosenten fra 86 til 78. Her i Östersund har «alle» bommene kommet på den liggende skytingen, både på mix-stafetten og søndagens sprint.

– Nå har jeg to gode ståskytinger på rad. Det bygger trygghet. Östersund er en arena hvor du legger igjen noen bom, og så skyter man bedre i Hochfilzen og Ruhpolding, sier Johannes Thingnes Bø til VG.

Onsdag blir det en ny brødreduell på normaldistansen.

Publisert: 04.12.19 kl. 08:16

