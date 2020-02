FIRE AV FIRE: Marte Olsbu Røiseland ble nok en gang Norges beste i skiskytter-VM. Foto: Jostein Magnussen

Olsbu Røiseland tok sin fjerde strake VM-medalje: – Godt som gull

ANTERSELVA/OSLO (VG) Det holdt ikke til gull på normalen, men Marte Olsbu Røiseland (29) har nå tatt medalje i fire av fire VM-øvelser.

Først ble det gull i mixedstafetten, deretter tok hun sin første individuelle gullmedalje på sprinten. Hun fulgte opp med bronse på den påfølgende jaktstarten – og i dag, tirsdag, ble det nok en bronsemedalje.

– Jeg er overrasket i dag. Jeg trodde at man måtte skyte 19 eller 20 treff hvis man skulle kjempe om medalje. Det er overraskende å klare en medalje med 18 treff. Jeg gjør mitt beste normalprogram i år og det gjør jeg i VM. Det er jeg kjempefornøyd med. Det er godt som gull, sier Marte Olsbu Røiseland.

Dorothea Wierer tok gullet, bare dager etter at hun vant jaktstarten.

Tyske Vanessa Hinz kapret sølvmedaljen etter et bortimot sensasjonelt løp i Anterselva.

– Det er en veldig god følelse. Det var en tøff sisterunde, sier Wierer, som slo Hinz med bare 2,2 sekunder. Wierer er på god vei til å bli VM-dronning på hjemmesnø, og kan kanskje få enda mer å glede seg over etter at mesterskapet er over:

Olsbu Røiseland traff på 18 av 20 skudd. Hun var for alvor med i gullkampen helt frem til siste skyting. Da noterte hun seg for en millimeterbom, som trolig kostet henne en gullmedalje.

– Har ofret alt

– Jeg var urolig på den serien og kjempet så godt jeg kunne. Jeg var klar over at jeg måtte skyte 19 og det tenkte jeg kanskje for mye på. Jeg berget meg med å skyte fire treff, sier hun.

Hun endte til slutt 15.8 sekunder bak hjemmefavoritten Wierer. Ingrid Landmark Tandrevold var også med i medaljekampen frem til siste skyting, men endte opp med to bom. Hun endte på en 16. plass. Tiril Eckhoff ble nummer 15, mens Synnøve Solemdal endte som nummer 59.

– Det er imponerende av Marte. Hun har ofret alt for å være i god form her og det er kult. De er jo et lag både Sverre (Olsbu Røiseland, ektemann), Roger Grubben (tidligere trener) og Marte som har «mekket» en heidundrende bra plan for at hun skal være i form. Det har hun klart og jeg unner henne suksessen. Jeg skulle ønske det gjaldt meg også, sier Eckhoff.

PS! Olsbu Røiseland er den første norske kvinnelige skiskytteren på pallen på denne distansen siden 2013. Da vant Tora Berger normalen.

Publisert: 18.02.20 kl. 15:41 Oppdatert: 18.02.20 kl. 16:13

