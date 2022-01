GJØR SISTE OL-FORBEREDELSER: Johannes Thingnes Bø (t.v.) og Tarjei Bø er fortsatt på høydetrening i Italia. Dette bildet er tatt tidligere denne måneden.

Smittefrykt gjør at skiskytterne kan bli hentet hjem med charterfly

For å begrense smitterisikoen sjekker Norges Skiskytterforbund nå muligheten for å hente skiskytterne hjem fra Italia med et charterfly før avreisen til OL.

Av Jostein Magnussen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Landslagene på herre- og kvinnesiden gjør sine siste OL-forberedelser i høyden i Lavazé og skal etter planen hjem til Oslo på mandag før de flyr videre til Beijing.

Med økt smitte samt smitte- og karanteneproblemene til langrennslandslagene, ser skiskytterforbundet på muligheten for å hente utøverne hjem i et charterfly.

– Nå så tett opp til OL vil vi begrense alle muligheter for å bli smittet og da er risikoen mindre dersom vi kan fly løpere og støtteapparat hjem med et chartret fly. I utgangspunktet skal de hjem med rutefly fra München til Oslo, sier sportssjef Per-Arne Botnan til VG.

Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Røiseland og smøresjef Tobias Dahl Fenre er allerede på vei hjem til Norge. De skal, sammen med en del av støtteapparatet som allerede er i Oslo, fly til Kina allerede torsdag kveld.

les også To hårfine bom kostet seieren for Eckhoff

De 10 andre OL-uttatte utøverne samt trenerne og en fysioterapeut - i alt 14 personer - skal etter planen bli i italienske Lavazé til mandag.

– Det blir jo et kostnadsspørsmål å leie charterfly, men det kan hende at det betaler seg. Får vi det til så kan man også begrense reisetiden fra Lavazé ved å velge en flyplass som er nærmere enn München, sier Botnan.

Langrennsløperne skal ha charterfly hjem til Norge fra Verona.

Skiskytterne har så langt unngått smitte. I Lavazé opererer man med tre kohorter, en for herrene, en for kvinnene og en for støtteapparatet.

De 14 som nå er igjen i Lavazé skal rekke et charterfly som går fra Gardermoen til Beijing mandag kveld. De siste dagene før avreise begynner man å snu døgnet for å være bedre forberedt på det som venter i OL.