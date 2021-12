ANDRE STRAKE SEIER: Sebastian Samuelsson vant sitt andre strake verdenscuprenn i skiskyting torsdag.

Samuelsson med andre strake seier da nordmennene sviktet

ÖSTERSUND/OSLO (VG) Svenske Sebastian Samuelsson (24) ser ut til å være nærmest uslåelig i sporet i år. Selv med én bom utklasset han hele feltet og tok sin andre strake seier i verdenscupen i skiskyting. Vetle Sjåstad Christiansen ble beste nordmann med 5. plass.

– Jeg er veldig fornøyd, og litt overrasket. Nordmennene fortalte meg at det er første gang på to år at en har vunnet en sprint med bom, sier Samuelsson til SVT.

Sjåstad Christiansen fikk en kanonstart på rennet med fem treff på første skyting, men gikk på én bom på stående. Nesten nøyaktig det samme løpet fikk Tarjei Bø, som også hadde en god start, men bommet på siste skuddet på andre skyting. Da ble det kun 5. plass på Geilo-gutten, som ble beste norske, og 8. plass på Bø.

Svenske Sebastian Samuelsson knuste alle på søndag, og kopierte bragden, selv med én bom på torsdagens sprint. Svensken gikk desidert raskest og vant med 18 sekunder ned til franske Emilien Jacquelin som kom på annenplass. Quentin Fillon Maillet ble nummer tre.

– En drømmestart på sesongen, konkluderer NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

Sturla Holm Lægreid fikk revansjert seg fra den skuffende 37.-plassen han tok i Östersund søndag. Bærumsgutten skjøt to fulle hus og gikk ut på tredjeplass etter andre skyting. Dessverre holdt ikke løpet helt inn, og Holm Lægreid endte på 6. plass, 40.5 sekunder bak.

Johannes Thingnes Bø startet også raskt, men skøyt én bom på første skyting, og klarte aldri å gå seg helt inn i konkurransen om pallplassene igjen. Det endte med 9. plass.

– Jeg er ganske fornøyd med masse, men resultatet var ikke det beste, sier Thingnes Bø til SVT før han roser Samuelssons prestasjon.

Sivert Guttorm Bakken ble nummer 18 og Johannes Dale nummer 38.

Forrige helg ble alle de norske utøverne slått på samme distanse av svenske Sebastian Samuelsson. Vetle Sjåstad Christiansen var nærmest svensken, kun 11,8 sekunder bak, mens Johannes Thingnes Bø kom på tredjeplass.