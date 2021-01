Lægreid utnyttet forferdelig skyting fra Bø-brødrene – vant jaktstarten

Bø-brødrene hadde en usedvanlig dårlig dag på standplass. Storebror Tarjei skjøt bort seiersmuligheten på siste skyting, mens Thingnes Bø sprakk fullstendig på tredje skyting. Da så Sturla Holm Lægreid sitt snitt til å stikke av med seieren.

– Hvis Bø-brødrene ikke treffer, er jeg der, advarte Sturla Holm Lægreid etter 3. plass på fredagens sprint.

På lørdagens jaktstart viste han at det ikke bare var tomme ord. Med to bomskudd utnyttet han landsmennenes slurv på standplass og tok sin fjerde verdenscupseier for sesongen.

–Det smakte utrolig deilig. I dag var en dag jeg står på toppen fordi de andre ikke lyktes helt. Det hadde smakt enda bedre hadde lagkameratene mine lyktes bedre. Men uansett så er en seier en seier, sier en fornøyd Lægreid til NRK etter rennet.

– Jeg tenkte at 3. plass i går var helt enormt, endelig fikk jeg innfridd litt, men i dag innfrir jeg enda mer og det er veldig deilig, legger han til.

Bom, bom, bom og bom

Luken på elleve sekunder som Thingnes Bø skaffet seg etter fredagens sprintseier forsvant fort. Allerede etter andre skyting overtok Tarjei Bø ledelsen, og etter tredje skyting var lillebror Thingnes Bø fullstendig ute av pallkampen.

Thingnes Bø, som fredag tok sin 50. verdenscupseier, tok med seg to bom inn til tredje skyting, og der sprakk stryningen fullstendig. Mens Tarjei Bø forlot stadionområdet med sitt tredje fulle hus, bommet Thingnes Bø på hele fire (!) skudd – og havnet dermed langt, langt bak.

– Jeg lurer litt på hva som skjedde selv. Jeg tror jeg bare hadde helt time-out. Jeg var liksom ikke helt tilstede. Jeg ender opp med fire om og ser det på hvert eneste skudd jeg tar at denne går ikke inn, men jeg gjør liksom ikke noe med det. Dette var en skikkelig dårlig opplevelse, erkjenner Thingnes Bø.

– Fire bom er vanvittig dårlig. Det var litt stang ut hele veien, legger han til.

KOLLAPS: Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø var i ledelsen, og hadde en komfortabel luke. Begge to skjøt seg bort. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Flere sprakk - fortsatt helnorsk pall

På siste skyting kunne storebror Bø sikret seieren, men da var det 32-åringens tur til å sprekke. Tre bom ga tre strafferunder – og dermed forsvant seiersmulighetene. Deretter kom Johannes Dale inn og hadde muligheten til å stikke av med seieren, men heller ikke han maktet å holde hodet kaldt. To bom på siste skyting ødela for Dale.

Så kom nok en nordmann inn, og selv om det ikke ble fullt hus på Sturla Holm Lægreid, holdt én bom på siste skyting til ledelse – og seier på lørdagens jaktstart.

– Han har blitt en seiersmaskin, konstaterte NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

Johannes Dale tok 2.-plassen 15 sekunder bak seierherren, mens Tarjei Bø tok 3.-plassen. Skrekkelig skyting til tross, Norge endte opp med å tapetsere pallen.

– Det er flaut at de andre nasjonene ikke er der oppe når Norge bommer så mye, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith etter den fjerde skytingen.

Tarjei Bø, som hadde seieren i sin hule hånd, har ikke vunnet en jaktstart siden desember 2010. Av hans 10 verdenscupseirer har bare én kommet i denne distansen.

Johannes Thingnes Bø endte til slutt på en 8. plass med hele syv bomskudd.