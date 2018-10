PÅ HJEMMEBANE: Ole Einar Bjørndalen fotografert på Ole Einars Standplass på Simostranda i april etter at han fortalte at han legger opp som skiskytter. Hjemstedet kan huse det nye Bjørndalen-museet. Foto: Bjørn S. Delebekk

Fire steder kjemper om Ole Einar Bjørndalen-museet

2018-10-31

Det siste halve året har Ole Einar Bjørndalen (44) jobbet med planene for et nytt museum. Nå må eks-skiskytteren bestemme seg for hvor opplevelsessenteret skal ligge.

Publisert: 31.10.18 19:23

Som aktiv var Bjørndalen aldri opptatt av medaljer. Mange av dem, både i gull og sølv, ble liggende å slenge hjemme på Kutoppen på Simostranda.

Nå er alle lokalisert, pusset og plassert på et trygt sted før de forhåpentligvis blir en del av Bjørndalens museum når historien fra Kutoppen til verdenstoppen skal fortelles.

Han har noen medaljer å fylle «skapene» med, blant annet åtte OL-gull og 20 VM-gull.

– Jeg er ikke så glad i tradisjonelle museer. Jeg vil lage et opplevelsessenter, sier en hemmelighetsfull Bjørndalen til VG.

– Det skal romme mer enn medaljer, utstyr og gjenstander. Håpet er at vi skal kunne finne en form for å dele noen historier som folk ikke har hørt om. Kanskje kan vi motivere noen som holder på med idrett eller ønsker å være aktiv. Jeg vil ikke si så mye mer om innholdet før vi har fått utarbeidet alle planene.

Museet, eller opplevelsessenteret om du vil, skal bygges på Bjørndalens initiativ, men hvor er ikke bestemt.

Vurderer flere steder

– Jeg har fått henvendelser fra Oslo og Lillehammer og har også vurdert Beitostølen og Simostranda. Akkurat nå er det de to siste stedene som er mest aktuelle, sier Bjørndalen og innrømmer at han allerede har fått utarbeidet tegninger i tilknytning til eiendommen han eier på Beitostølen.

Den tidligere skiskytteren har alliert seg med partnere som han snakker mye med.

- Men jeg kommer til å ha veldig kontroll på det produktet som vi ender opp med, sier Bjørndalen.

Han er i Norge nå for å holde en del foredrag før han søndag skal holde en kjapp «peptalk» for Mjøndalen-spillerne før opprykkskampen mot Viking. Et tapt veddemål er årsaken.

– Du var aldri spesielt opptatt av alle medaljene du sanket i løpet av en lang karriere?

- Som aktiv synes jeg bare de var distraherende. Det er bedre å ta medaljene frem nå for da kan de kanskje motivere andre. Jeg har ganske mange effekter også. Det er en bra samling med mye metall, ler Bjørndalen.

– Når kan spaden settes i jorda?

- Vi får se. Det er mye som skal på plass og som er helt avgjørende for at dette prosjektet skal bli bra og vi skal lykkes. Innholdet blir helt vesentlig og jeg tror det kan bli bra til slutt, fastslår Ole Einar Bjørndalen .

