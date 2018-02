SOM EN DRØM: Flagget var ikke rare greiene, men det var drømmen til Fredrik Lindström å få lov til å gå over mål først og med det svenske flagget i hånden. Foto: Clive Mason / Getty Images AsiaPac

Sverige på rekordjakt etter gullrush

Publisert: 24.02.18 01:40

SKISKYTING 2018-02-24T00:40:12Z

PYEONGCHANG (VG) Svenskene er bare én gullmedalje unna rekorden fra 2006. Og de har fire muligheter til å klare det.

– Det Zlatan gjør med en fotball, gjør Lindström med et gevær.

Der har du ordene den svenske skytetreneren Johan Hagström brukte overfor Aftonbladet etter det smått sensasjonelle stafettgullet i blåsten her på Alpensia Biathlon Centre.

– Han er verdens beste skytter, jeg var ikke engstelig, sier Hagström om Fredrik Lindströms oppvisning på den siste skytingen.

Han tillot seg å skrive om Zlatan Ibrahimovics svar da han fikk spørsmål om John Carew: – Det John Carew gjør med en fotball gjør jeg med en appelsin.

Fredrik Lindström befant seg plutselig i en uvant situasjon da han skjøt om gullet med Emil Hegle Svendsen på den aller siste skiskytterøvelsen.

– Var nervøs

– Jeg var nervøs, det var en ny situasjon. Jeg har aldri vært i en sånn posisjon før i et OL, sa Lindström etter gulløpet.

Dette var svenskenes sjette gull her i Sør-Korea. De er bare én etter «gullskjema» fra Torino i 2006. Og fortsatt har «söta bror» fire gullmuligheter igjen:

Begge curlinglagene kan ta gull, Charlotte Kalla skal i aksjon på tremila og det skal også kjøres alpin lagkonkurranse.

Svenskene forlot Torino med syv gull, to sølv og fem bronse, 14 medaljer i alt.

Akkurat nå står de med seks gull og fem sølv, 11 medaljer totalt.

Sammenligningen med Zlatan ler bare Fredrik Lindström av.

– Det vet jeg ikke. Her i OL har det jo vært så som så skytemessig for meg. Jeg har ikke hatt noen god følelse for det har vært vind frem og tilbake. Men man blir stolt av å skyte fullt og avgjøre på skytingen, sier 28-åringen til Aftonbladet.

Hans beste resultat på de individuelle distansene var en 8. plass på normaldistansen. Gullet kom først i hans tredje OL.

PS! Dette var svenskenes første stafettgull. Fra før har de bronse som beste resultat.