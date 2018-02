HAR LYKTES: Utviklingssjef Tobias Dahl Fenre og smørerne går grundig vil verks for å gi utøverne konkurransedyktige ski. Foto: Jostein Magnussen

Smøresjefen: – Vi er en gjeng med gærne mannfolk

Publisert: 22.02.18 19:50

SKISKYTING 2018-02-22T18:50:06Z

PYEONGCHANG (VG) De er Norges «skjulte» OL-helter. Skismørerne har gått en tremil hver dag de siste ukene – og innrømmer at de er litt utenom det vanlige.

– Vi er en gjeng med gærne mannfolk som går og går på ski. Vi er nerder når det kommer til detaljer og har et litt sykelig forhold til ski, struktur og produkter. Og det er resultatene som driver oss, sier utviklingssjef Tobias Dahl Fenre i skiskytterforbundets «smøreavdeling».

De som er ansvarlig for utøvernes ski har logget værdata de siste fire årene for anleggene her i Alpensia. Daglig er man i kontakt med meteorolog Kristian Gislefoss hjemme i Oslo for å få ferske værrapporter.

– OL er blitt en stor seier for samarbeidet mellom de ulike grenene. Vi har hatt et godt samarbeid gjennom «Ski 2018», Olympiatoppen, med kombinert og med langrenn og vi deler all kunnskap. Vi vet hva langrenn og kombinert jobber med, og de vet hva vi gjør, sier Fenre.

Hans inntrykk er at samarbeidet aldri har vært tettere - og det har vært gull verdt.

– Utvilsomt. Det er en veldig stor seier for prosjektet 2018 at de ulike grenene klarer å samarbeide som vi gjør. Det er stor forskjell på idrettene når det kommer til løyper, krav og alt mulig, men vi klarer å få det til å fungere.

Både skiskyttere, spesialistene og kombinertløperne har det til felles at skiene er slipt av Terje Fardal.

– Vi har testet veldig mye på slip. To maskiner har vært i bruk og Terje Fardal har kjørt 140 sliptester. Det er ingen som er i nærheten av å teste så mye som oss, fastslår Dahl Fenre og understreker at «han i kjelleren på hotellet har mye av æren for de gode resultatene».

Selv regner Tobias Dahl Fenre med å runde 1000 kilometer på ski før OL er over. De travleste smørerne legger bak seg en tremil på ski daglig i forbindelse med testing av utøvernes ski.

– Er nerder

«Ski 2018» og noen smørere sjekket inn i Pyeongchang allerede 26. januar. Etter en 10 dagers testcamp gikk man i gang med standardjobben: Å kartlegge produkter og løperski.

– Selv om skiene har bra materiale så har vi gjort noen «småtriks» og jobbet godt med detaljene. Spesialistene har kanskje hatt litt større utfordringer med hensyn til smøring enn oss siden vi bare konkurrerer på kveldstid, sier Dahl Fenre.

Ifølge utviklingssjefen har de ikke bommet med skiene én eneste gang denne sesongen.

– Vi er veldig godt fornøyde og har hatt fantastisk bra ski. Unntaket var en stafettetappe i vinter hvor vi var usikre på om vi hadde gode nok ski. Vi er en gjeng i smøreteamet som er inne i vår andre sesong sammen. Vår oppfatning er at om vi får jobbe sammen over tid så blir vi trygge på hverandre og det systemet vi jobber i. Da blir det enklere å gjøre kloke valg - og det må være utgangspunktet.