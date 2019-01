Klønete fall ødela for Norge – pallen glapp på stafetten

Norge hadde pallen i sikte på kvinnenes stafett, og var på skuddhold etter andre veksling. Så gikk Karoline Knotten (24) i bakken.

– Det er jeg som ødela i dag. Det er ikke noe å legge skjul på at vi hadde kommet på pallen om ikke jeg hadde klønet det til. Jeg beklager, sa en nedbrutt Knotten til NRK.

På den tredje etappen gikk det galt. Uheldige Knotten kjørte skiene inn i hverandre.

– Børsa hennes er jo ødelagt. Reservebørsa skal være skutt inn, men den er jo ikke tilpasset Karoline, kommenterte Ingrid Landmark Tandrevold, som gikk andreetappen for Norge.

Men Knotten byttet ikke til reservebørsa, og leverte meget bra på standplass til tross for fallet. Hun klarte seg med ett ekstraskudd.

– Jeg vil heller si at måten hun taklet skytingen på etter at hun falt reddet en god fjerdeplass for Norge, sa NRK-ekspert Ola Lunde.

Likevel var det ikke langt unna for Norge. Tiril Eckhoff holdt på å ta inn Tsjekkias forsprang på 50 sekunder, og hadde hun unngått bom på sitt siste stående skudd, ville hun hatt gode muligheter for å redde en pallplass.

En fantastisk sisteetappe av Tiril Eckhoff var imidlertid ikke nok. Det ble bare fjerdeplass for Norge – 14 sekunder bak tredjeplassen.

Russland vant foran Tyskland og Tsjekkia.

Theckla Brun-Lie gikk førsteetappen for Norge.

Saken oppdateres.